5 bin yıldır yapılıyor! Stres, ağrı, sızı, kireçlenme, tansiyon, yorgunluk... 15 dakikada hiçbiri kalmayacak!

Cilt altı kan dolaşımını artırma, kas gevşetici etki, toksinlerin ve karbondioksitin dışarı atılmasına yardımcı olmak için yapılan hacamat, popülerliğini giderek arttırıyor. Birçok rahatsızlık için şifa niteliğinde görülen hacamatın artılarını ve eksilerini sizler için derledik.