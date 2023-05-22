5 bin yıldır yapılıyor! Stres, ağrı, sızı, kireçlenme, tansiyon, yorgunluk... 15 dakikada hiçbiri kalmayacak!

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Hacamatın faydalarını saymakla bitmek mümkün değildir. Bu yöntem, zararları ve faydalarıyla tartışmalara neden olmuş olsa da birçok uzman tarafından kanıtlanmıştır. Hacamatın temizleyici etkisi ve rahatsızlıklara olan olumlu etkileri üzerine uzmanlar birçok açıklama yapmıştır. Bu nedenle, evde hacamat nasıl yapılır sorusu en sık arananlar arasında yer almaktadır. Hacamatın faydaları ve zararları hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte detaylar.
22.05.2023 09:55 - Son Güncelleme: 22.05.2023 09:55