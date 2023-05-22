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Haberler Sağlık 5 bin yıldır yapılıyor! Stres, ağrı, sızı, kireçlenme, tansiyon, yorgunluk... 15 dakikada hiçbiri kalmayacak!

5 bin yıldır yapılıyor! Stres, ağrı, sızı, kireçlenme, tansiyon, yorgunluk... 15 dakikada hiçbiri kalmayacak!

Hacamatın faydalarını saymakla bitmek mümkün değildir. Bu yöntem, zararları ve faydalarıyla tartışmalara neden olmuş olsa da birçok uzman tarafından kanıtlanmıştır. Hacamatın temizleyici etkisi ve rahatsızlıklara olan olumlu etkileri üzerine uzmanlar birçok açıklama yapmıştır. Bu nedenle, evde hacamat nasıl yapılır sorusu en sık arananlar arasında yer almaktadır. Hacamatın faydaları ve zararları hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte detaylar.

takvim.com.tr
22.05.2023 09:55 - Son Güncelleme: 22.05.2023 09:55
5 bin yıldır yapılıyor! Stres, ağrı, sızı, kireçlenme, tansiyon, yorgunluk... 15 dakikada hiçbiri kalmayacak!

Cilt altı kan dolaşımını artırma, kas gevşetici etki, toksinlerin ve karbondioksitin dışarı atılmasına yardımcı olmak için yapılan hacamat, popülerliğini giderek arttırıyor. Birçok rahatsızlık için şifa niteliğinde görülen hacamatın artılarını ve eksilerini sizler için derledik.

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5 bin yıldır yapılıyor! Stres, ağrı, sızı, kireçlenme, tansiyon, yorgunluk... 15 dakikada hiçbiri kalmayacak!

5 BİN YILDIR KULLANILIYOR

Bu tedavi yönteminin Müslümanlar tarafından da sıkça kullanıldığı bilinmektedir. Hacamatın tarihinin ise 5 bin yıl öncesine dayandığı bilinmektedir. Kelime kökeni emmek olan hacamat kafaya, sırta bacaklara ya da hastalığın olduğu organın bulunduğu kısımlara uygulanabilir.

5 bin yıldır yapılıyor! Stres, ağrı, sızı, kireçlenme, tansiyon, yorgunluk... 15 dakikada hiçbiri kalmayacak!

HACAMAT FAYDALARI

Kanda toksin birikebilir. Hacamat tedavisi ile bu toksinli kan vücuttan arındırılır.

Kanda detoks etkisi sağlar.

5 bin yıldır yapılıyor! Stres, ağrı, sızı, kireçlenme, tansiyon, yorgunluk... 15 dakikada hiçbiri kalmayacak!

Stresin azalmasını sağlar ve kişide rahatlama meydana gelir.

Vücuda direnç katar, daha enerjik hissedilmesini sağlar.

5 bin yıldır yapılıyor! Stres, ağrı, sızı, kireçlenme, tansiyon, yorgunluk... 15 dakikada hiçbiri kalmayacak!

Kansızlık problemi yapan kişilerin uygulaması önerilir.

Kadınlara yapılan hacamat uygulaması ile regl ağrılarının ve sancıların azaldığı gözlemlenmektedir.

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