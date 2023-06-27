Vav TV İzle
Haberler Trend 1 TL koymadan sakın tatile çıkmayın! Bayram tatili olanlar mutlaka yapın! Buzdolabınıza koyacağınız para hayatınızı kurtarabilir!

1 TL koymadan sakın tatile çıkmayın! Bayram tatili olanlar mutlaka yapın! Buzdolabınıza koyacağınız para hayatınızı kurtarabilir!

Uzun süreli bir tatile çıkacaksanız mutlaka bu tavsiyeye uyun. Buzdolabınıza koyacağınız 1 TL hayatınızı kurtarabilir. Seyahate çıkmadan önce buzdolabına bozuk para koymak, Avrupa'da da oldukça kullanılan bir yöntem. Peki, buzdolabına 1 TL koymak ne işe yarıyor? İşte detaylar...

takvim.com.tr
27.06.2023 21:30 - Son Güncelleme: 27.06.2023 21:30
1 TL koymadan sakın tatile çıkmayın! Bayram tatili olanlar mutlaka yapın! Buzdolabınıza koyacağınız para hayatınızı kurtarabilir!

Tatile çıkmadan önce mutlaka bunu yapın. Bayramın gelmesiyle birlikte evinden uzun süre ayrı kalacak olanlar dikkat1 İşte buzdolabınızda 1 TL bulundurmanın hayat kurtaran sebebi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
1 TL koymadan sakın tatile çıkmayın! Bayram tatili olanlar mutlaka yapın! Buzdolabınıza koyacağınız para hayatınızı kurtarabilir!

Seyahate çıkmadan önce buzdolabına bozuk para koymak birçok kişi tarafından kullanılan yöntemler arasında yer alıyor.

1 TL koymadan sakın tatile çıkmayın! Bayram tatili olanlar mutlaka yapın! Buzdolabınıza koyacağınız para hayatınızı kurtarabilir!

Öncelikle buzluğa bir kap su koyun ve donmasını bekleyin.

1 TL koymadan sakın tatile çıkmayın! Bayram tatili olanlar mutlaka yapın! Buzdolabınıza koyacağınız para hayatınızı kurtarabilir!

Sonra üzerine 1 TL'yi yerleştirin ve üzerini kapatın.

1 TL koymadan sakın tatile çıkmayın! Bayram tatili olanlar mutlaka yapın! Buzdolabınıza koyacağınız para hayatınızı kurtarabilir!

Tatilden ya da farklı bir şehirden döndüğünüzde 1 TL buzun üzerinde duruyorsa herhangi bir sorun yok demektir.

SON DAKİKA