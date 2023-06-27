1 TL koymadan sakın tatile çıkmayın! Bayram tatili olanlar mutlaka yapın! Buzdolabınıza koyacağınız para hayatınızı kurtarabilir!
Uzun süreli bir tatile çıkacaksanız mutlaka bu tavsiyeye uyun. Buzdolabınıza koyacağınız 1 TL hayatınızı kurtarabilir. Seyahate çıkmadan önce buzdolabına bozuk para koymak, Avrupa'da da oldukça kullanılan bir yöntem. Peki, buzdolabına 1 TL koymak ne işe yarıyor? İşte detaylar...
27.06.2023 21:30 - Son Güncelleme: 27.06.2023 21:30
Tatile çıkmadan önce mutlaka bunu yapın. Bayramın gelmesiyle birlikte evinden uzun süre ayrı kalacak olanlar dikkat1 İşte buzdolabınızda 1 TL bulundurmanın hayat kurtaran sebebi...