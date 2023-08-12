1 KG'si 250 bin TL! O ilimizde adeta dolup taşıyor! Pırlanta değerinde bitki

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük Safranbolu, nadir ve paha biçilmez bir bitkinin üretimine ev sahipliği yapıyor. Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok sektörde kullanılan bu bitki, toprakla buluşarak büyüsünü ortaya koyuyor. Zorlu emek ve titizlikle yetiştirilen bu bitkinin her aşaması, değerini katlayarak artırıyor. İşte bu özel bitkinin eşsiz hikayesi...
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük Safranbolu, mucize bitki olarak anılan safranın üretimine ev sahipliği yapıyor. Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok sektörde kullanılan bu nadir bitki, toprakla buluşarak eşsiz değerini ortaya koyuyor.
Ağustos ayında ekimi başlayan ve Ekim ile Kasım aylarında olgunlaşarak 15-30 cm uzunluğa ulaşan safran bitkisi, dünyanın en pahalı baharatı olarak kabul ediliyor.
Safranın özellikleri ve üretim süreci oldukça etkileyici. Her yıl Ağustos ayında ekimi gerçekleştirilen safran bitkisi, Ekim ve Kasım aylarında büyüyerek hasat zamanına ulaşıyor.