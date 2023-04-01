RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend 1 kaşık tüketen kabızlığı unutuyor! Ramazanda kabızlık çekenler dikkat! İftar sonrası bağırsakları motor gibi çalıştırıyor....

1 kaşık tüketen kabızlığı unutuyor! Ramazanda kabızlık çekenler dikkat! İftar sonrası bağırsakları motor gibi çalıştırıyor....

Bağırsak hareketleriniz normalden daha azsa, dışkılama uzun sürüyorsa veya dışkı sertse siz de kabız olabilirsiniz. Özellikle Ramazan ayında birçok kişinin başına gelen bu rahatsızlık uzun süre aç ve susuz kalmaya bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Fakat bu dertten tek bir besinle kurtulabilirsiniz. İftar sonrası 1 kaşık bile tüketseniz sindirim sisteminizi makineye çevirecek. İşte kabızlığa iyi gelen o besin....

takvim.com.tr
01.04.2023 22:06 - Son Güncelleme: 01.04.2023 22:06
1 kaşık tüketen kabızlığı unutuyor! Ramazanda kabızlık çekenler dikkat! İftar sonrası bağırsakları motor gibi çalıştırıyor....

Kabızlık sorunu özellike oruç tutarken birçok kişinin başına gelen rahatsız edici durumlar arasında yer alıyor. Uzun süre aç ve susuzluğa bağlı olarak gelişen bu durum için bağırsaklarınızı motora çevirecek besinleri derledik. İşte kabızlığa iyi gelen besinler....

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1 kaşık tüketen kabızlığı unutuyor! Ramazanda kabızlık çekenler dikkat! İftar sonrası bağırsakları motor gibi çalıştırıyor....

SADECE 1 KAŞIKLA KABIZLIĞI YOK EDİYOR!

1 su bardağı erik

1 su bardağı hurma

5 bardak kaynar su

1 kaşık tüketen kabızlığı unutuyor! Ramazanda kabızlık çekenler dikkat! İftar sonrası bağırsakları motor gibi çalıştırıyor....

Hazırlanışı:

Erikler ve hurmalar kaynatılır Soğuduktan sonra kavanoza alınır ve soğuyunca dolapta muhafaza edilir. Her sabah aç karnına 1 kaşık tüketilir. Erik ve hurmanın içerisinde barındırdığı lif sayesinde kabızlık giderilir.

1 kaşık tüketen kabızlığı unutuyor! Ramazanda kabızlık çekenler dikkat! İftar sonrası bağırsakları motor gibi çalıştırıyor....

RAMAZANDA KABIZLIK SORUNUNU GİDERMEK İÇİN;

İftardan sahura kadar olan sürede yeterli su tüketimine dikkat!

1 kaşık tüketen kabızlığı unutuyor! Ramazanda kabızlık çekenler dikkat! İftar sonrası bağırsakları motor gibi çalıştırıyor....

İftar sonrası kısa da olsa yürüyüş yapmaya çalışın

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