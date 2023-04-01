1 kaşık tüketen kabızlığı unutuyor! Ramazanda kabızlık çekenler dikkat! İftar sonrası bağırsakları motor gibi çalıştırıyor....
Bağırsak hareketleriniz normalden daha azsa, dışkılama uzun sürüyorsa veya dışkı sertse siz de kabız olabilirsiniz. Özellikle Ramazan ayında birçok kişinin başına gelen bu rahatsızlık uzun süre aç ve susuz kalmaya bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Fakat bu dertten tek bir besinle kurtulabilirsiniz. İftar sonrası 1 kaşık bile tüketseniz sindirim sisteminizi makineye çevirecek. İşte kabızlığa iyi gelen o besin....
01.04.2023 22:06 - Son Güncelleme: 01.04.2023 22:06
Kabızlık sorunu özellike oruç tutarken birçok kişinin başına gelen rahatsız edici durumlar arasında yer alıyor. Uzun süre aç ve susuzluğa bağlı olarak gelişen bu durum için bağırsaklarınızı motora çevirecek besinleri derledik. İşte kabızlığa iyi gelen besinler....