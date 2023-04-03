Kan şekerini mıh gibi sabitliyor! Şeker hastalarına 7/24 yiyebilecekleri tavsiye! Uzman isim açıkladı...

Birçok farklı türü bulunan diyabet hastalığının en yaygın görülen ve genellikle 35-40 yaş üzeri bireylerde ortaya çıkan türü Tip 2 diyabettir. Bu rahatsızlığa sahip kişilerin kan şekerine oldukça dikkat etmesi gerekir. Kan şekeri stabilizasyonu her derde deva olmasa da bütün organlarınızın sağlığı için çok büyük önem taşır. Kan şekeri akıl sağlığınızdan kilonuza, cinsel yaşamınızdan uykunuza kadar hayatınızı etkiler. İşte uzmanlar tarafından önerilen kan şekerini sabit tutan besinler.