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Haberler Trend - 250 TL düşük elektrik faturası için bunu yapın! Sadece tek bir kaşıkla yarı yarıya inecek! 300,400,500,600,700,900,90 TL fatura ödemeye son!

- 250 TL düşük elektrik faturası için bunu yapın! Sadece tek bir kaşıkla yarı yarıya inecek! 300,400,500,600,700,900,90 TL fatura ödemeye son!

Elektrik fatualarının yüksek gelmesinden şikayet edenler elektrik faturası nasıl düşürülür sorusuna cevap arıyor. Evinizde aklınızın ucuna bile gelmeyecek şeyler faturanızı şişiriyor olabilir. Ufak tüyolarla ay sonunda gelen faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz. İşte elektrik faturasını en az 250 TL düşürecek o yöntem...

takvim.com.tr
24.02.2023 23:53 - Son Güncelleme: 24.02.2023 23:56
- 250 TL düşük elektrik faturası için bunu yapın! Sadece tek bir kaşıkla yarı yarıya inecek! 300,400,500,600,700,900,90 TL fatura ödemeye son!

Düşük elektrik faturası artık hayal değil! Tek bir yöntemle binlerce liraya ulaşan faturalarınızı düşürmek mümkün. İşte elektrik faturasını düşürmenin sihirli yolu...

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- 250 TL düşük elektrik faturası için bunu yapın! Sadece tek bir kaşıkla yarı yarıya inecek! 300,400,500,600,700,900,90 TL fatura ödemeye son!

ÇAMAŞIR MAKİNESİNE 1 KAŞIK KARBONAT EKLEYİN VE GÖRÜN

Karbonat çamaşırların daha düşük ısıda ve hızlı bir şekilde yıkanmasını sağlıyor 40 derecede belki de daha kısa bir programda ve daha az deterjanla yıkayabilirsiniz.

- 250 TL düşük elektrik faturası için bunu yapın! Sadece tek bir kaşıkla yarı yarıya inecek! 300,400,500,600,700,900,90 TL fatura ödemeye son!

Normalde 60 derecede yıkanan çamaşırları makinenin içerisine eklediğiniz 1 yemek kaşığı karbonat sayesinde 40 derecee atığ gönül rahatlığıyla yıkayabilirsiniz.

- 250 TL düşük elektrik faturası için bunu yapın! Sadece tek bir kaşıkla yarı yarıya inecek! 300,400,500,600,700,900,90 TL fatura ödemeye son!

Bu yöntem hem doğaya hem de cebinize fayda sağlıyor.

- 250 TL düşük elektrik faturası için bunu yapın! Sadece tek bir kaşıkla yarı yarıya inecek! 300,400,500,600,700,900,90 TL fatura ödemeye son!

MAKİNENİZİ TEMİZLEYİN

Makinenizin kireçlenmesi çamaşırların kısa sürede bozulmasına ve çok daha fazla enerji harcanmasına neden olıyor.

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