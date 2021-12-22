Züleyha ve Hakan’dan evlilik açıklaması! İşte Bir Zamanlar Çukurova 118. bölümünden ipuçları...

ZÜLEYHA VE HAKAN'IN İLİŞKİSİ CİDDİLEŞİYOR

Züleyha ve Hakan'ın basın toplantısında evleneceklerini duyurması Çukurova'nın gündemini değiştirir. Fikret, basın toplantısının ardından Hakan ve Züleyha'ya misilleme yapar ve Betül'le en yakın zamanda evleneceğini söyler.