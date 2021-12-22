Züleyha ve Hakan’dan evlilik açıklaması! İşte Bir Zamanlar Çukurova 118. bölümünden ipuçları...
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova, yayınlanan yeni bölüm fragmanlarıyla heyecanı doruklara çıkardı. Başrollerini Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol'un üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova'nın 118. bölümüne dair detaylar ise ortaya çıktı. İşte Züleyha ve Hakan'ın basın toplantısında evleneceklerini duyurduğu yeni bölümden ipuçları...
22.12.2021 17:54
- Son Güncelleme: 22.12.2021 18:23