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Züleyha ve Hakan’dan evlilik açıklaması! İşte Bir Zamanlar Çukurova 118. bölümünden ipuçları...

Yapımını TIMS&amp;B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova, yayınlanan yeni bölüm fragmanlarıyla heyecanı doruklara çıkardı. Başrollerini Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol'un üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova'nın 118. bölümüne dair detaylar ise ortaya çıktı. İşte Züleyha ve Hakan'ın basın toplantısında evleneceklerini duyurduğu yeni bölümden ipuçları...

22.12.2021 17:54 - Son Güncelleme: 22.12.2021 18:23
Züleyha ve Hakan’dan evlilik açıklaması! İşte Bir Zamanlar Çukurova 118. bölümünden ipuçları...

ZÜLEYHA VE HAKAN'IN İLİŞKİSİ CİDDİLEŞİYOR

Züleyha ve Hakan'ın basın toplantısında evleneceklerini duyurması Çukurova'nın gündemini değiştirir. Fikret, basın toplantısının ardından Hakan ve Züleyha'ya misilleme yapar ve Betül'le en yakın zamanda evleneceğini söyler.

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Züleyha ve Hakan’dan evlilik açıklaması! İşte Bir Zamanlar Çukurova 118. bölümünden ipuçları...

BETÜL'ÜN FOYALARI BİRER BİRER ORTAYA ÇIKIYOR!

Züleyha, şirketin içini boşaltan kişinin Ercan değil Betül olduğunu öğrenince şoke olur.

Züleyha ve Hakan’dan evlilik açıklaması! İşte Bir Zamanlar Çukurova 118. bölümünden ipuçları...

Fikret'i üzmemek için Betül'ü mahkemeye vermekten çekinse de sonunda Fikret'e konuyu açmaya karar verir.

Züleyha ve Hakan’dan evlilik açıklaması! İşte Bir Zamanlar Çukurova 118. bölümünden ipuçları...

Fikret duydukları karşısında çılgına dönüp Betül'le ilişkisini noktalar. Abdülkadir tarafından da köşeye sıkıştırılan Betül'ün yaptıkları Şermin'i de korkutmaya başlar.

Züleyha ve Hakan’dan evlilik açıklaması! İşte Bir Zamanlar Çukurova 118. bölümünden ipuçları...

HAMİNNE HAYATA TUTUNABİLECEK Mİ?

Betül, Haminne'nin elinden Hakan ve Demir'in fotoğrafını almak isterken Haminne'yi iter ve düşmesine sebep olur. Başını vuran Haminne kanlar içinde kalırken, Betül dehşete düşer.

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