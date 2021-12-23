Müge Anlı'da 33 yıllık hasret son buldu Ozan Yıldız ailesine kavuştu! Torunun 'dede' deyişi milyonları gözyaşlarına boğdu
Müge Anlı'da 33 yıllık hasret son buldu Ozan Yıldız ailesine kavuştu! Torunun 'dede' deyişi Atv canlı yayını izleyen milyonları gözyaşlarına boğdu. Oğlunu arayan Turan Çelik, Müge Anlı canlı yayınına çıkarak yardım istedi. Kısa sürede bulunan Turan Çelik'in oğlu Ozan Yıldız Müge Anlı canlı yayınına çıktı. 30 yıl tek başına savaştığını söyleyen Ozan Yıldız; kardeşlerine ve babasına Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında kavuştu. Evlatlarını ilk kez bir arada gören Turan Çelik, torunu ve gelini ile de tanıştı, o anlar hem güldürdü hem ağlattı.
23.12.2021 11:15
- Son Güncelleme: 23.12.2021 11:24
Müge Anlı'da 33 yıllık hasret son buldu Ozan Yıldız ailesine kavuştu! Torunun 'dede' deyişi milyonları gözyaşlarına boğdu...
TURAN ÇELİK'İN 33 YILLIK EVLAT HASRETİ
Turan Çelik, oğlu Ozan'ı aramak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Müge Anlı'nın kısa sürede bulduğu Ozan Yıldız Atv canlı yayınına katıldı.
Ozan babası ile muhatap olmak istemediğini, 30 yıldır kayıplara karışmış adamı ne yapacağını, bir insanın evladını arayıp bulacağını, babasını çok aradığını bulamadığını, annesinin de hep "Bulmak istiyorsan git babanı bul" dediğini, annesinin babasından alkolden ayrıldığını, öyle anlattığını söyledi.