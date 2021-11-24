Züleyha ve Hakan hedef alındı! Bir Zamanlar Çukurova 114. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bir mermilik canı var herifin!

FİKRET VE BETÜL, HAKAN GÜMÜŞOĞLU'NUN PEŞİNE DÜŞTÜ

Züleyha, şirkette olanları Fikret'e anlattığı için Betül'e olan güvenini yitirmişken, Betül, öğrendiği yeni bir bilgiyle yine soluğu Fikret'in yanında aldı.