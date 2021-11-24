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Züleyha ve Hakan hedef alındı! Bir Zamanlar Çukurova 114. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bir mermilik canı var herifin!

Züleyha ve Hakan hedef alındı! Yapımını TIMS&amp;B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 114. bölüm 2. fragmanı heyecan yarattı. Başrollerini İbrahim Çelikkol ile Hilal Altınbilek'in üstlendiği dizinin fragmanına "Bir mermilik canı var herifin!" sözleri damga vururken Züleyha ve Hakan'ın hedef alınması yürekleri ağza getirdi. İşte Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Bir Zamanlar Çukurova'nın 114. bölüm 2. fragmanı...

24.11.2021 00:57 - Son Güncelleme: 24.11.2021 00:57
Züleyha ve Hakan hedef alındı! Bir Zamanlar Çukurova 114. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bir mermilik canı var herifin!

Başrollerini İbrahim Çelikkol ile Hilal Altınbilek'in üstlendiği, atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 114. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Nefes kesen fragmana "Bir mermilik canı var herifin!" sözleri damga vurdu.

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Züleyha ve Hakan hedef alındı! Bir Zamanlar Çukurova 114. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bir mermilik canı var herifin!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 113. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 113'üncü bölümü #KarmaşıkDuygular etiketiyle gündem oldu.

Züleyha ve Hakan hedef alındı! Bir Zamanlar Çukurova 114. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bir mermilik canı var herifin!

DEMİR'İN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SIRLAR AÇIĞA ÇIKTI
Demir'in cesedinin bulunduğunu öğrenen Züleyha fenalaştı. Savcı, cinayetin baskın günü gerçekleştiğini düşünürken, Yamanlar'ın bir düşmanının olduğu da kanıtlanmış oldu.

Züleyha ve Hakan hedef alındı! Bir Zamanlar Çukurova 114. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bir mermilik canı var herifin!

Züleyha'nın korkularını Lütfiye yatıştırırken, cinayeti Abdülkadir'in işlediğini düşünen Hakan onu bulup hesap sordu. Abdülkadir, tüm suçu Bedir'in üstüne yıkarak Hakan'ın gazabından kurtulmayı başardı.

Züleyha ve Hakan hedef alındı! Bir Zamanlar Çukurova 114. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bir mermilik canı var herifin!

FİKRET VE BETÜL, HAKAN GÜMÜŞOĞLU'NUN PEŞİNE DÜŞTÜ
Züleyha, şirkette olanları Fikret'e anlattığı için Betül'e olan güvenini yitirmişken, Betül, öğrendiği yeni bir bilgiyle yine soluğu Fikret'in yanında aldı.

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