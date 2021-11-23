MÜGE ANLI'DA TÜRKÜCÜ SEVGİLİ VURGUNU!

Müge Anlı'ya ihbar yağdı! Kadınların uygunsuz videolarını çeken türkücü Cüneyt'in en büyük vurgunu Safiye Çallı oldu! Nikahlı eşi bile canlı yayına bağlandı herkes şoke oldu.