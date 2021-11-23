Müge Anlı'ya ihbar yağdı! Kadınların uygunsuz videolarını çeken türkücü Cüneyt'in en büyük vurgunu Safiye Çallı oldu! Nikahlı eşi bile...
Müge Anlı'ya ihbar yağdı! Kadınların uygunsuz videolarını çektiği ve şantaj yaparak paralarını aldığı ileri sürülen türkücü Cüneyt'in en büyük vurgunu Safiye Çallı oldu! Nikahlı eşinin bile Müge Anlı canlı yayınına bağlanarak, 'Şu an haberim oldu" dediği Cüneyt isimli şahsın sahne kimliğini kullanarak yalnızca kadınları değil erkekleri de dolandırdığı ortaya çıktı. İşte 47 yaşındaki Safiye Çallı'nın 700 bin lirasını aldığı ileri sürülen kendisinden 15 yaş küçük türkücü sevgilisi Cüneyt hakkında Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri...
MÜGE ANLI'DA TÜRKÜCÜ SEVGİLİ VURGUNU!
Müge Anlı'ya ihbar yağdı! Kadınların uygunsuz videolarını çeken türkücü Cüneyt'in en büyük vurgunu Safiye Çallı oldu! Nikahlı eşi bile canlı yayına bağlandı herkes şoke oldu.
47 yaşındaki Safiye kendisinden 15 yaş küçük sevgisinin evlenme vaadiyle yaşadığı mağduriyeti Müge Anlı programında anlattı.
Safiye Çallı 25 yıllık eşinden ayrılıp türkücü sevgilisine Ankara ve Ordu'daki iki evini ve parasını kaptırdı. Safiye Çallı, sevgilisinin noterde kendisine genel vekalet belgesi imzalattığını söyledi.
MÜGE ANLI CANLI YAYININA İHBAR YAĞDI
Onlarca dolandırdığı kadın olduğu ileri sürülen türkücü Cüneyt'le ilgili Atv Müge Anlı canlı yayınına ihbar yağdı.
Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Cüneyt'in 7 ay evli kaldığı ve şu an boşanmak üzere olduğu eşi olduğunu ileri süren Melek Hanım,, "Kocamın dolandırıcı olduğunu yeni öğrendim." dedi.