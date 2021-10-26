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Demir’in biletini kesti! Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Züleyha geçmişi ardında bırakıyor

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi yayınlanan fragman heyecan kat kat arttırırken, Züleyha'nın Hakan'la yakınlaşıp Fikret ile ters düşmesi dikkat çekti. Başrollerini Hilal Altınbilek ve İbrahim Çelikkol'un üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova'nın 110. Bölümüne dair ipuçları da ortaya çıktı. Peki Bir Zamanlar Çukurova 110. bölümde neler olacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm 3. fragmanı ve yeni bölümden ipuçları...

26.10.2021 22:43 - Son Güncelleme: 26.10.2021 22:43
Demir’in biletini kesti! Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Züleyha geçmişi ardında bırakıyor

Perşembe akşamları izleyicileri atv ekranına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'nın 110. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragman heyecanı kat kat arttırırken yeni bölümden detaylarda ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demir’in biletini kesti! Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Züleyha geçmişi ardında bırakıyor

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 110. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Züleyha gerçekleri öğrenince Demir'in biletini keser. Boşanma hazırlıklarına girişen Züleyha, herkesi şaşırtacak bir hamle yapar.

Demir’in biletini kesti! Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Züleyha geçmişi ardında bırakıyor

Saniye ve Lütfiye, Züleyha'nın öfkesini dindirmeye çalışırken, Züleyha her şeyi ardında bırakıp yeni bir başlangıç yapmaya karar verir.

Demir’in biletini kesti! Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Züleyha geçmişi ardında bırakıyor

HAKAN VE FİKRET ARASINDA GERİLİM BİTMİYOR
Züleyha'nın Hakan'la gitmesini sindiremeyen Fikret, konakta gerginlik yaratır.

Demir’in biletini kesti! Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Züleyha geçmişi ardında bırakıyor

Çetin onu sakinleştirmeye çalışırken Fikret'in gazabından nasibini alır ve iki arkadaşın arası açılır.

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