Demir’in biletini kesti! Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Züleyha geçmişi ardında bırakıyor
Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi yayınlanan fragman heyecan kat kat arttırırken, Züleyha'nın Hakan'la yakınlaşıp Fikret ile ters düşmesi dikkat çekti. Başrollerini Hilal Altınbilek ve İbrahim Çelikkol'un üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova'nın 110. Bölümüne dair ipuçları da ortaya çıktı. Peki Bir Zamanlar Çukurova 110. bölümde neler olacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm 3. fragmanı ve yeni bölümden ipuçları...
26.10.2021 22:43
- Son Güncelleme: 26.10.2021 22:43
Perşembe akşamları izleyicileri atv ekranına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'nın 110. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragman heyecanı kat kat arttırırken yeni bölümden detaylarda ortaya çıktı.