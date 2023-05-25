Zuhal Topal'ın ağzını bir karış açtıran olay! Yemekteyiz'den kovuldu! Birbirlerine bel altı vuran yarışmacılar şoke etti! Betül Böçkün boy ve kilo...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında damga vuran Betül Böçkün'ün son bölümdeki sözleri sosyal medyayı salladı. Doya Doya Moda yarışmasının şampiyonu Betül Böçkün bu kez de Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında kendini gösterdi. Yarışmacılar birbirine bel altı vurdu Zuhal Topal şok içerisinde izledi. İşte detaylar...
25.05.2023 09:23 - Son Güncelleme: 25.05.2023 09:23
Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programı bu hafta olay sahneleri ile sosyal medyada çok konuşuldu. Bu haftanın yarışmacıları arasında Doya Doya Moda şampiyonu Betül Böçkün de yer alıyor.
Ünlü ismin son hali sosyal medyada gündem oldu. Doya Doya Moda'da yarıştığı dönemde anne ve babasının ayrı olduğunu söyleyen Betül Böçkün annesiyle görüşmediklerini ve neredeyse birbirlerini hiç görmediklerini dile getirmişti.
Annesiyle babasının yollarını ayırması sonrası annesinden haber alamadıklarını da açıklayan Betül Böçkün, kendilerine halalarının baktığını açıklamıştı.