Müge Anlı'da cinayet itirafı gelmişti... Sorguda her şeyi tüm çıplaklığıyla açıklayıp yer gösterdi o detay kan dondurdu: "Üzerine çim tohumu ekmiş..."
Müge Anlı'da cinayet itirafı gelmişti... Sorguda her şeyi tüm çıplaklığıyla açıklayıp yer gösterdi o detay kan dondurdu. Eşinden ayrıldıktan sonra İstanbul'a taşınan ve eski eşinin yeğeni Ünal Yurdakul ile gönül ilişkisi yaşamaya başlayan 38 yaşındaki Sevgi Demirci, 25 Ocak 2021'de 20 yaşındaki oğlu Eren ve 13 yaşındaki kızı Rumeysa ile ortadan kayboldu. Ailesi Sevgi Demirci ve evlatlarının öldürüldüğünü düşünerek Müge Anlı'ya başvurdu. Yaşanan gelişmelerin ardından Müge Anlı canlı yayınında itiraf geldi ve o isimler gözaltına alındı. Sorguda itiraf eden kuzen Ömer Yurdakul 5 cinayeti de itiraf etti, yer gösterdi. Ortaya çıkan detaylar ise kan dondurdu.
25.05.2023 13:50 - Son Güncelleme: 25.05.2023 13:50
"ÜZERİNE ÇİM TOHUMU EKMİŞ..."
Müge Anlı'da cinayet itirafı gelmişti... Sorguda her şeyi tüm çıplaklığıyla açıklayıp yer gösterdi o detay kan dondurdu.
Ankara'dan İstanbul'a geldikten sonra ortadan kaybolan Sevgi Demirci ve 2 çocucuğunun kaybında flaş bir gelişme yaşandı.
Müge Anlı canlı yayınında itirafçı olan Ömer Yurdakul gözaltında 5 kişilik zincirleme cinayeti de itiraf etti.
Ünal Yurdakul, kuzeni Ömer Yurdakul'dan Mücahit Polat'ı gömerken yardım istemiş. Gözaltındaki Ömer Yurdakul'un 7 metre sürükleyerek kazılan çukurun içine gömdüğü Polat'ın gömüldüğü yerin üzerine çim tohumu ekildiği ve Ünal Yurdakul'un Ömer Yurdakul'a 1 sene sonra gidip toprak çökmüş mü diye bakmasını istediği bilgisi tüyler ürpertti.