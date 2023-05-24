Vav TV İzle
Haberler Televizyon Müge Anlı son dakikayı canlı yayında duyurdu 5 cinayeti sorguda itiraf etti! Türkiye'nin kanını donduran olay Sevgi Demirci ve 2 çocuğu...

Müge Anlı son dakikayı canlı yayında duyurdu 5 cinayeti sorguda itiraf etti! Türkiye'nin kanını donduran olay Sevgi Demirci ve 2 çocuğu...

Eşinden ayrıldıktan sonra İstanbul'a taşınan ve eski eşinin yeğeni Ünal Yurdakul ile gönül ilişkisi yaşamaya başlayan 38 yaşındaki Sevgi Demirci, 25 Ocak 2021'de 20 yaşındaki oğlu Eren ve 13 yaşındaki kızı Rumeysa ile ortadan kayboldu. Ailesi Sevgi Demirci ve evlatlarının öldürüldüğünü düşünerek Müge Anlı'ya başvurdu. Yaşanan son gelişmelerin ardından 24 Mayıs canlı yayınında Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmelerini duyurdu. İşte detaylar...

24.05.2023 11:12 - Son Güncelleme: 24.05.2023 11:12
Müge Anlı son dakikayı canlı yayında duyurdu 5 cinayeti sorguda itiraf etti! Türkiye’nin kanını donduran olay Sevgi Demirci ve 2 çocuğu...

Acılı aile, şüpheli bir şekilde kaybolan Sevgi Demirci ve çocuklarının bulunması için Müge Anlı İle Tatlı Sert stüdyosuna katılmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı son dakikayı canlı yayında duyurdu 5 cinayeti sorguda itiraf etti! Türkiye’nin kanını donduran olay Sevgi Demirci ve 2 çocuğu...

Ankara'dan İstanbul'a geldikten sonra ortadan kaybolan Sevgi Demirci ve 2 çocucuğunun kaybında flaş bir gelişme yaşandı.

Müge Anlı son dakikayı canlı yayında duyurdu 5 cinayeti sorguda itiraf etti! Türkiye’nin kanını donduran olay Sevgi Demirci ve 2 çocuğu...

24 Mayıs canlı yayınında son dakika gelilmesini duyurdu.

Müge Anlı son dakikayı canlı yayında duyurdu 5 cinayeti sorguda itiraf etti! Türkiye’nin kanını donduran olay Sevgi Demirci ve 2 çocuğu...

İTİRAF GELDİ

Kayıp olarak başlanılan Demirci Ailesi olayında 5 kişinin öldürüldüğü itirafı geldi. Ünal Yurdakul'un kuzeni Ömer Yurdakul sorguda her şeyi itiraf etti.

Müge Anlı son dakikayı canlı yayında duyurdu 5 cinayeti sorguda itiraf etti! Türkiye’nin kanını donduran olay Sevgi Demirci ve 2 çocuğu...

Yurdakul, Sevgi Demirci, kızı Rümeysa, oğlu Eren, Erdoğan ve Mücahit'in kuzeni Ünal tarafından öldürüldüğünü söyledi.

SON DAKİKA