Müge Anlı son dakikayı canlı yayında duyurdu 5 cinayeti sorguda itiraf etti! Türkiye'nin kanını donduran olay Sevgi Demirci ve 2 çocuğu...
Eşinden ayrıldıktan sonra İstanbul'a taşınan ve eski eşinin yeğeni Ünal Yurdakul ile gönül ilişkisi yaşamaya başlayan 38 yaşındaki Sevgi Demirci, 25 Ocak 2021'de 20 yaşındaki oğlu Eren ve 13 yaşındaki kızı Rumeysa ile ortadan kayboldu. Ailesi Sevgi Demirci ve evlatlarının öldürüldüğünü düşünerek Müge Anlı'ya başvurdu. Yaşanan son gelişmelerin ardından 24 Mayıs canlı yayınında Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmelerini duyurdu. İşte detaylar...
24.05.2023 11:12 - Son Güncelleme: 24.05.2023 11:12
Acılı aile, şüpheli bir şekilde kaybolan Sevgi Demirci ve çocuklarının bulunması için Müge Anlı İle Tatlı Sert stüdyosuna katılmıştı.