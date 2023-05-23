Zuhal Topal ateş püskürdü: "Utanmadınız mı bunu çıkartırken..." Doya Doya Moda'nın birincisi Yemekteyiz'e katıldı ortalık karıştı!
Türkiye'nin sevilen yemek yarışması programı Yemekteyiz, Zuhal Topal'ın başarılı sunumuyla ekranlara renk katmaya devam ediyor. Son bölümlerde ise programda beklenmedik olaylar yaşandı. Bu haftanın yarışmacıları arasında, ünlü moda yarışması "Doya Doya Moda"nın birincisi de yer almasıyla ortalık iyice karıştı. Yemekteyiz programı, farklı bölgelerden gelen yarışmacıların bir hafta boyunca ev sahipliği yapma ve birbirlerine yemekler hazırlama mücadelesini konu alıyor. Her gün farklı bir yarışmacı evinde düzenlenen yemekler, hem lezzet hem de sunum açısından değerlendiriliyor. Sonunda ise haftanın en iyi yemeğini hazırlayan yarışmacı büyük ödülü kazanıyor.
23.05.2023 09:40 - Son Güncelleme: 23.05.2023 09:40
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programına katılan Doya Doya Moda'nın yarışmacısı gündem oldu. Betül Böçkün hareketleriyle haftanın ilk gününden mimlendi. Doya Doya Moda 2020'nin şampiyonu Betül Böçkün sözleriyle Yemekteyiz'e damga vurdu. Peki Betül Böçkün kimdir, kaç yaşında, nereli?
Son hali ile izleyicilerin tanımakta güçlük çektiği Betül Böçkün Doya Doya Moda 2020'nin şampiyonu olmuştu.
Yemekteyiz programında Doya Doya Moda birincisini görenler Betül'ün diğer yarışmacıya verdiği cevaplara da şoke oldu.