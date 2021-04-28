Gülhan ve Muammer günler sonra Esra Erol’da! DNA testi sonucu açıklandı Gülhan gözyaşlarına boğuldu

Muammer Bey, eşi Gülhan'dan şiddet gördüğünü söyleyerek Esra Erol'da programından yardım istemişti. Eşi başka bir adam kaçan Muammer, "Gülhan'ın Sezai'den çocuğu oldu ama bebek başka bir adamın nüfusuna kayıtlı. Biz evlendiğimizde ben onun 1 yaşındaki çocuğunu kendi evladım gibi severek baktım" diyerek herkesi şoke etmişti.