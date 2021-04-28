Gülhan ve Muammer günler sonra Esra Erol’da! DNA testi sonucu açıklandı Gülhan gözyaşlarına boğuldu
Gülhan ve Muammer günler sonra Esra Erol'da! Küçükçekmece 3. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada boşanan ikiliden Gülhan yeni tarzıyla dikkat çekti. Muammer ile anlaşmalı evliliğini sonlandıran Gülhan, "Boşandım, kendime geldim, güzelleştim" dedi. Muammer ise "Kalbimi kırdı, beni dövdü ama hakkım geçtiyse helal etsin" ifadelerini kullandı. Canlı yayında helalleşen Gülhan ve Muammer'in karşılıklı atışmaları programa damga vururken Esra Erol DNA testinin sonucunu açıkladı. İşte detaylar…
Muammer Bey, eşi Gülhan'dan şiddet gördüğünü söyleyerek Esra Erol'da programından yardım istemişti. Eşi başka bir adam kaçan Muammer, "Gülhan'ın Sezai'den çocuğu oldu ama bebek başka bir adamın nüfusuna kayıtlı. Biz evlendiğimizde ben onun 1 yaşındaki çocuğunu kendi evladım gibi severek baktım" diyerek herkesi şoke etmişti.