RAMAZAN İMSAKİYE
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Gülhan ve Muammer günler sonra Esra Erol’da! DNA testi sonucu açıklandı Gülhan gözyaşlarına boğuldu

Gülhan ve Muammer günler sonra Esra Erol'da! Küçükçekmece 3. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada boşanan ikiliden Gülhan yeni tarzıyla dikkat çekti. Muammer ile anlaşmalı evliliğini sonlandıran Gülhan, "Boşandım, kendime geldim, güzelleştim" dedi. Muammer ise "Kalbimi kırdı, beni dövdü ama hakkım geçtiyse helal etsin" ifadelerini kullandı. Canlı yayında helalleşen Gülhan ve Muammer'in karşılıklı atışmaları programa damga vururken Esra Erol DNA testinin sonucunu açıkladı. İşte detaylar…

28.04.2021 18:26 - Son Güncelleme: 28.04.2021 18:26
Gülhan ve Muammer günler sonra Esra Erol’da! DNA testi sonucu açıklandı Gülhan gözyaşlarına boğuldu

Muammer Bey, eşi Gülhan'dan şiddet gördüğünü söyleyerek Esra Erol'da programından yardım istemişti. Eşi başka bir adam kaçan Muammer, "Gülhan'ın Sezai'den çocuğu oldu ama bebek başka bir adamın nüfusuna kayıtlı. Biz evlendiğimizde ben onun 1 yaşındaki çocuğunu kendi evladım gibi severek baktım" diyerek herkesi şoke etmişti.

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Gülhan ve Muammer günler sonra Esra Erol’da! DNA testi sonucu açıklandı Gülhan gözyaşlarına boğuldu

Bir dargın bir barışık olan çiftten Gülhan ise "Para konusunda Muammer çok iyi ama ben Sezai'nin yanında huzurluyum" diyerek boşanmak istediğini söylemişti.

Gülhan ve Muammer günler sonra Esra Erol’da! DNA testi sonucu açıklandı Gülhan gözyaşlarına boğuldu

Gülhan ve Muammer günler sonra Esra Erol'da programına katıldı. İkili, Küçükçekmece 3. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada anlaşmalı olarak boşandıklarını açıkladı.

Gülhan ve Muammer günler sonra Esra Erol’da! DNA testi sonucu açıklandı Gülhan gözyaşlarına boğuldu

İmaj değişikliğine giden Gülhan'ın yeni tarzı ise dikkat çekti. Gülhan, yeni imajıyla ilgili "Boşandım, kendime geldim, güzelleştim" ifadelerini kullandı. Boşandıktan sonra hayatında çoğu şeyi değiştirdiği belirten Gülhan, kitap okumaya başladığını ve uzun bir süre evlilik düşünmediğini söyledi.

Gülhan ve Muammer günler sonra Esra Erol’da! DNA testi sonucu açıklandı Gülhan gözyaşlarına boğuldu

Ancak Gülhan, Esra Erol'un "Sezai'nin yanına dönecek misin" sorusu üzerine ise "Nikah istemiyorum ama mecburiyetten gideceğim. Çünkü gidecek başka bir yerim yok, bunu ona da söyledim" dedi.