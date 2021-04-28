Çukur'da can sıkıcı sonla ayrılmıştı! Çok konuşulacak diziyle dönüyor! İşte yeni projesi...

Pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşan Çukur dizisinde Celasun karakteriyle karşımızda olan Kubilay Aka geçtiğimiz haftalarda diziye veda eden isimlerden olmuştu. Kubilay Aka'nın maskeli kişi tarafından arabanın içerisinde boğularak öldürülmesi izleyicileri şok etmişti. Çukur dizisinin final yapacak olması nedeniyle projeden ayrılan Kubilay Aka'ın yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncu yine Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Cam Tavanlar isimli diziyle izleyici karşısına çıkacak. Ünlü oyuncunun dizide hangi karakteri canlandıracağı ise akıllarda bir soru işareti olarak yerini aldı.

28.04.2021 06:55 - Son Güncelleme: 28.04.2021 06:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





