Çukur'da can sıkıcı sonla ayrılmıştı! Çok konuşulacak diziyle dönüyor! İşte yeni projesi...
Pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşan Çukur dizisinde Celasun karakteriyle karşımızda olan Kubilay Aka geçtiğimiz haftalarda diziye veda eden isimlerden olmuştu. Kubilay Aka'nın maskeli kişi tarafından arabanın içerisinde boğularak öldürülmesi izleyicileri şok etmişti. Çukur dizisinin final yapacak olması nedeniyle projeden ayrılan Kubilay Aka'ın yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncu yine Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Cam Tavanlar isimli diziyle izleyici karşısına çıkacak. Ünlü oyuncunun dizide hangi karakteri canlandıracağı ise akıllarda bir soru işareti olarak yerini aldı.
Çukur'da can sıkıcı sonla ayrılmıştı! Çok konuşulacak diziyle dönüyor! Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve final için gün sayan Çukur dizisinde Celasun karakteriyle izleyici tarafından sevilen ünlü oyuncu Kubilay Aka'nın adı diziden ayrılmasıyla pek çok yapımla anılmıştı. Kulislerde özellikle son haftalarda pek çok iddia ortaya atılmıştı. Ancak ünlü oyuncunun yeni sezonda yer alacağı proje belli oldu. Kubilay Aka Show TV ekranlarında yakında izleyici karşısına çıkacak olan Cam Tavanlar isimli dizide başrol oynayacak.