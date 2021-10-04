Zihinsel engelli Merve önce mağdur edildi sonra kayboldu! Esra Erol’da programına gelen ihbarlar acılı babayı gözyaşlarına boğdu

Baba Mustafa Güneş, "Çocuğun babasının Umut Bilgin olduğunu söyledi. Bu çocuk bizi aradı 'Ben geleceğim, kızına talibim, evleneceğim' dedi. Ben de 'anneni babanı al gel' dedim. Aradım, sordum sürekli bahane üretti. Diğer çocuklarım da aradı 'Gel kapımız açık, evlendirelim' dedi. Bu konuşma geçtiğinde kızım henüz hamile değildi" ifadelerini kullandı.