Zihinsel engelli Merve önce mağdur edildi sonra kayboldu! Esra Erol’da programına gelen ihbarlar acılı babayı gözyaşlarına boğdu
Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına Merve Güneş-Umut Bilgin olayı damga vurdu. İstanbul Kağıthane'den programa katılan Mustafa Güneş ve Necmiye Güneş, 4 çocuk sahibi olduklarını ve 19 yaşındaki kızları Merve Güneş'i aradıklarını belirtti. Güneş çifti "Yüzde 50 zihinsel engelli kızımız Umut Bilgin ile kaçtı" diyerek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. Merve Güneş'in hamile olduğu belirten acılı baba Mustafa Güneş, canlı yayında duydukları karşısında gözyaşlarına boğuldu. İşte detaylar...
04.10.2021 19:44
- Son Güncelleme: 04.10.2021 20:39
Esra Erol'da programına başvuran 4 çocuk sahibi Mustafa Güneş ve Necmiye Güneş, "Yüzde 50 zihinsel engelli kızımız Umut Bilgin ile kaçtı" diyerek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi.
Baba Mustafa Güneş ise bir takım nedenlerden dolayı kızları Merve Güneş'i 10 gün önce ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırdıklarını ve burada hamile olduğunu öğrendiklerini belirtti.
Baba Mustafa Güneş, "Çocuğun babasının Umut Bilgin olduğunu söyledi. Bu çocuk bizi aradı 'Ben geleceğim, kızına talibim, evleneceğim' dedi. Ben de 'anneni babanı al gel' dedim. Aradım, sordum sürekli bahane üretti. Diğer çocuklarım da aradı 'Gel kapımız açık, evlendirelim' dedi. Bu konuşma geçtiğinde kızım henüz hamile değildi" ifadelerini kullandı.