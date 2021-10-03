Kaan’ın gelişi tüm dengeleri değiştirdi! Kardeşlerim yine zirvenin sahibi oldu işte 22. bölümde yaşananlar...

Oğulcan'ın, taburcu olup sağ salim eve dönmesi tüm aile de bayram havasının esmesine neden oldu. Okulda Kaan'ın gelişi dengelerin değişmesine neden oldu. Kaan'ın Asiye'ye olan ilgisi Doruk'u kıskançlık krizine soktu. Kaan'a uyarıda bulanan Doruk, ona Asiye'den uzak durmasını söyledi.