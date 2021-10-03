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Kaan’ın gelişi tüm dengeleri değiştirdi! Kardeşlerim yine zirvenin sahibi oldu işte 22. bölümde yaşananlar...

Kaan'ın gelişi tüm dengeleri değiştirdi! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, cumartesi akşamı ekrana gelen 22. bölümüyle yine zirveyi kimseye kaptırmadı. Kardeşlerim, yayınlanan 22. bölümüyle Tüm Kişiler'de en çok izlenen yapım oldu. Duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitleyen dizi, #HerkesVuruldu etiketiyle de sosyal medyaya damga vurdu. Peki Kardeşlerim 22. Bölümünde neler yaşandı? İşte son bölümde yaşananlar ve Kardeşlerim 23. bölüm fragmanı...

03.10.2021 18:13 - Son Güncelleme: 03.10.2021 18:13
Kaan’ın gelişi tüm dengeleri değiştirdi! Kardeşlerim yine zirvenin sahibi oldu işte 22. bölümde yaşananlar...

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim'in 23. bölüm fragmanı yayınladı. Son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, yeni bölüm fragmanıyla da nefes kesti.

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Kaan’ın gelişi tüm dengeleri değiştirdi! Kardeşlerim yine zirvenin sahibi oldu işte 22. bölümde yaşananlar...

TÜRKİYE KARDEŞLERİM'İ İZLEDİ!
Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, Tüm Kişiler'de %7,94 izlenme oranı ve %21,48 izlenme payı alarak birinci oldu.

Kaan’ın gelişi tüm dengeleri değiştirdi! Kardeşlerim yine zirvenin sahibi oldu işte 22. bölümde yaşananlar...

Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #HerkesVuruldu etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.

Kaan’ın gelişi tüm dengeleri değiştirdi! Kardeşlerim yine zirvenin sahibi oldu işte 22. bölümde yaşananlar...

KARDEŞLERİM 22. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Kaan'ın gelmesi ile dengeler değiştirirken, Doruk ise yaptığı kaza ile yürekleri ağıza getirdi.

Kaan’ın gelişi tüm dengeleri değiştirdi! Kardeşlerim yine zirvenin sahibi oldu işte 22. bölümde yaşananlar...

Oğulcan'ın, taburcu olup sağ salim eve dönmesi tüm aile de bayram havasının esmesine neden oldu. Okulda Kaan'ın gelişi dengelerin değişmesine neden oldu. Kaan'ın Asiye'ye olan ilgisi Doruk'u kıskançlık krizine soktu. Kaan'a uyarıda bulanan Doruk, ona Asiye'den uzak durmasını söyledi.

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