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Hande ölümle burun buruna geldi Ferit’in sözleri yürek yaktı! Kalp Yarası 15. bölüm fragmanı nefes kesti

Kalp Yarası 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran'ın üstlendiği Kalp Yarası, 4 Ekim Pazartesi akşamı 14. bölümüyle atv ekranlarında izleyici ile buluştu. Her bölümüyle reyting rekorları kıran atv'nin sevilen dizisi, yine milyonları ekran başına kilitledi. 'Çok Yara Aldık' etiketiyle de sosyal medyaya damga vuran Kalp Yarası'nın 15. bölüm fragmanı ise nefes kesti. Hande'nin ölümle burun buruna geldiği fragmanda Ayşe'nin çabası izleyicinin takdirini kazandı. Ferit'in "Ölüyorum, görmüyor musun Ayşe?" sözleri ise fragmana damga vurdu. İşte Kalp Yarası 15. bölüm fragmanı...

05.10.2021 01:01 - Son Güncelleme: 05.10.2021 01:36
Hande ölümle burun buruna geldi Ferit’in sözleri yürek yaktı! Kalp Yarası 15. bölüm fragmanı nefes kesti

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası, yine milyonları ekran başına kilitledi. Son bölümün ardından yayınlanan Kalp Yarası 15. bölüm fragmanı ise nefes kesti. İşte Kalp Yarası 15. bölüm fragmanı...

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Hande ölümle burun buruna geldi Ferit’in sözleri yürek yaktı! Kalp Yarası 15. bölüm fragmanı nefes kesti

KALP YARASI 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ferit, Ayşe'ye karşı tüm hayal kırıklıklarını bastırıp Ayşe'nin işlemediği bir suç yüzünden haksız yere tutulduğu cezaevinden çıkarmak için canını dişine takarak çalışır.

Hande ölümle burun buruna geldi Ferit’in sözleri yürek yaktı! Kalp Yarası 15. bölüm fragmanı nefes kesti

Mahkeme günü gelip çattığında Ferit Ayşe'yi savunurken farkına varmadan daha büyük kırgınlıklara yol açar.

Hande ölümle burun buruna geldi Ferit’in sözleri yürek yaktı! Kalp Yarası 15. bölüm fragmanı nefes kesti

İhsan'ın ihaneti Vedia'nın hayatını alt üst etmekle kalmaz, Vedia'nın konaktaki konumunu da sarsar.

Hande ölümle burun buruna geldi Ferit’in sözleri yürek yaktı! Kalp Yarası 15. bölüm fragmanı nefes kesti

Vedia'nın tek tesellisi Zeytin olur. Yaman ise Sancakzadeler'e karşı kurduğu intikam oyununa devam etmektedir.

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