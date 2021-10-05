Hande ölümle burun buruna geldi Ferit’in sözleri yürek yaktı! Kalp Yarası 15. bölüm fragmanı nefes kesti

KALP YARASI 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ferit, Ayşe'ye karşı tüm hayal kırıklıklarını bastırıp Ayşe'nin işlemediği bir suç yüzünden haksız yere tutulduğu cezaevinden çıkarmak için canını dişine takarak çalışır.