Can Borcu 3. bölümden ipuçları: Emel ve Handan yüzleşiyor!

Kendi çektiği acıyı çocuklarının da çekmesine gönlü razı olmayan Handan, kızı Yasemin'e gerçekleri söyleyemez. Çocuklarını acı gerçeklerden korumak için her türlü gayreti göstermeye kararlıdır.

Hayati tehlikeyi atlatan Emel hastaneden çıkar ama artık baston kullanmak zorundadır. Emel bu durum için Handan'ı suçlar.

Nihayet Emel ve Handan'ın yüzleşme zamanı gelmiştir. Emel, Handan'ı evinde ziyaret eder. İki kadın arasında konuşulanlar Handan'ın eşi Celal'le ilgili bilmediği başka rezilliklerin ortaya çıkmasını da sağlayacaktır.

Rüzgar babasının ölümüne sebep olan trafik kazası ile ilgili mesajlar alır. Mesajları gönderen gizli hesap babasının katilini bildiğini söylemektedir.