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Can Borcu 3. bölümden ipuçları: Emel ve Handan yüzleşiyor!

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen "Can Borcu" üçüncü bölümüyle 4 Ocak Cumartesi akşamı atv'de. Peki Bülent İnal, Mine Tugay, Ebru Özkan Saban ve Cüneyt Mete'yi bir araya getiren Can Borcu'nun yeni bölümünde neler olacak?

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Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 12:53 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 12:53
Can Borcu 3. bölümden ipuçları: Emel ve Handan yüzleşiyor!

Kendi çektiği acıyı çocuklarının da çekmesine gönlü razı olmayan Handan, kızı Yasemin'e gerçekleri söyleyemez. Çocuklarını acı gerçeklerden korumak için her türlü gayreti göstermeye kararlıdır.

Can Borcu 3. bölümden ipuçları: Emel ve Handan yüzleşiyor!

Hayati tehlikeyi atlatan Emel hastaneden çıkar ama artık baston kullanmak zorundadır. Emel bu durum için Handan'ı suçlar.

Can Borcu 3. bölümden ipuçları: Emel ve Handan yüzleşiyor!

Nihayet Emel ve Handan'ın yüzleşme zamanı gelmiştir. Emel, Handan'ı evinde ziyaret eder. İki kadın arasında konuşulanlar Handan'ın eşi Celal'le ilgili bilmediği başka rezilliklerin ortaya çıkmasını da sağlayacaktır.

Can Borcu 3. bölümden ipuçları: Emel ve Handan yüzleşiyor!

Rüzgar babasının ölümüne sebep olan trafik kazası ile ilgili mesajlar alır. Mesajları gönderen gizli hesap babasının katilini bildiğini söylemektedir.

Can Borcu 3. bölümden ipuçları: Emel ve Handan yüzleşiyor!

Rüzgar konuyla ilgili Mehmet'ten yardım ister. Rüzgar ve Mehmet kendilerine söylenen yere gider ve Celal'in ölümüyle ilgili önemli bir gerçeğe ulaşırlar. Mehmet yeni gelişmeler ışığında iyice köşeye sıkışır. Kazayı Mehmet'in yaptığı gerçeği ortaya çıkacak mıdır?