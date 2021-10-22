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Müge Anlı DJ Mehmet Karahan olayında son dakika abla Fatma Karadağ intihara teşebbüs etti 'Cemal Durmaz sevgilisiyle evimi bastı'

Atv Müge Anlı canlı yayına katılan ve eski sevgilisinin, erkek kardeşi Mehmet Karahan'ı öldürdüğünü hatta kokmasın diye her gün yıkadığını ve parfüm sıktığını ileri süren Fatma Karadağ intihara teşebbüs etti. "Kardeşimin cesedini çiçek gibi suladık" diyerek herkesin tepkisini çeken Fatma Karadağ önce fenalaştı, ambulans sedyesinde de intihar teşebbüs ettiğini açıkladı. Arabadan atlamak isteyen Fatma Karadağ'ın o anları kameralara böyle yansıdı.

22.10.2021 16:52 - Son Güncelleme: 22.10.2021 16:52
Müge Anlı DJ Mehmet Karahan olayında son dakika abla Fatma Karadağ intihara teşebbüs etti ’Cemal Durmaz sevgilisiyle evimi bastı’

Türkiye, Müge Anlı'da masaya yatırılan Mehmet Karahan olayına kilitlendi. Fatma Karadağ, sevgilisinin kardeşini gözü önünde döverek öldürdüğünü, cesedini tuvalete oturttuğunu ve kokmaması için her gün banyoda suladığını iddia etmişti. Bugünkü canlı yayında da şok olaylar yaşandı! İşte detaylar...

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Müge Anlı DJ Mehmet Karahan olayında son dakika abla Fatma Karadağ intihara teşebbüs etti ’Cemal Durmaz sevgilisiyle evimi bastı’

Müge Anlı, Manisa'dan 2017 yılında şüpheli bir şekilde kaybolan 38 yaşındaki Mehmet Karahan dosyasıyla ilgili yeni gelişmelere imza attı.

Müge Anlı DJ Mehmet Karahan olayında son dakika abla Fatma Karadağ intihara teşebbüs etti ’Cemal Durmaz sevgilisiyle evimi bastı’

Kardeşi Mehmet Karahan'ın o dönem kocasından kaçıp birlikte yaşamaya başladığı Cemal Durmaz tarafından dövülerek öldürüldüğünü iddia eden Fatma Karadağ, sevgilisinin cesedi tuvalete oturtup her gün banyoda kokmaması için yıkadığını söylemişti.

Müge Anlı DJ Mehmet Karahan olayında son dakika abla Fatma Karadağ intihara teşebbüs etti ’Cemal Durmaz sevgilisiyle evimi bastı’

Vahşetin yaşandığı andan itibaren iki boyunca sevgilisi tarafından evde tutsak bırakıldığını ileri süren Karadağ'ı yalanlayan belgeleri araştırmacı gazeteci Müge Anlı ortaya çıkardı.

Müge Anlı DJ Mehmet Karahan olayında son dakika abla Fatma Karadağ intihara teşebbüs etti ’Cemal Durmaz sevgilisiyle evimi bastı’

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKMiŞLER

Müge Anlı, 6-26 Şubat 2017 tarihleri arasında kardeşinin dövülüp öldürüldüğünü kendisinin ise evde tutsak olduğunu söyleyen Fatma Karadağ'ın hastane kayıtlarını ortaya çıkardı.

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