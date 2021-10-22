Müge Anlı DJ Mehmet Karahan olayında son dakika abla Fatma Karadağ intihara teşebbüs etti 'Cemal Durmaz sevgilisiyle evimi bastı'
Atv Müge Anlı canlı yayına katılan ve eski sevgilisinin, erkek kardeşi Mehmet Karahan'ı öldürdüğünü hatta kokmasın diye her gün yıkadığını ve parfüm sıktığını ileri süren Fatma Karadağ intihara teşebbüs etti. "Kardeşimin cesedini çiçek gibi suladık" diyerek herkesin tepkisini çeken Fatma Karadağ önce fenalaştı, ambulans sedyesinde de intihar teşebbüs ettiğini açıkladı. Arabadan atlamak isteyen Fatma Karadağ'ın o anları kameralara böyle yansıdı.
Türkiye, Müge Anlı'da masaya yatırılan Mehmet Karahan olayına kilitlendi. Fatma Karadağ, sevgilisinin kardeşini gözü önünde döverek öldürdüğünü, cesedini tuvalete oturttuğunu ve kokmaması için her gün banyoda suladığını iddia etmişti. Bugünkü canlı yayında da şok olaylar yaşandı! İşte detaylar...
Müge Anlı, Manisa'dan 2017 yılında şüpheli bir şekilde kaybolan 38 yaşındaki Mehmet Karahan dosyasıyla ilgili yeni gelişmelere imza attı.
Vahşetin yaşandığı andan itibaren iki boyunca sevgilisi tarafından evde tutsak bırakıldığını ileri süren Karadağ'ı yalanlayan belgeleri araştırmacı gazeteci Müge Anlı ortaya çıkardı.
ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKMiŞLER
Müge Anlı, 6-26 Şubat 2017 tarihleri arasında kardeşinin dövülüp öldürüldüğünü kendisinin ise evde tutsak olduğunu söyleyen Fatma Karadağ'ın hastane kayıtlarını ortaya çıkardı.