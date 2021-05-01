Yok böyle sezon sonu! Tam 7 dizinin fişi çekildi final yapıyorlar! Dördü gitti kaldı geriye yedi...

Haziran ayı için geri sayım devam ederken diziler sezon finali hazırlıklarına başladı. Ayrıca bazı diziler ekranlara teker teker veda ediyor. Bir dönem milyonlarca izleyicinin heyecanla izlediği Arıza, Ramo, Seni Çok Bekledim ve Hercai dizileri ekranlardaki macerasını sona erdirdi. Bu sezon pek çok dizi ekranlarda uzun süredir sürdürdüğü hikayesini sonlandıracak. Kimisi hikayesi sona erdiği için kimisi de reyting yarışında artık tutunamadığı için ekranlarda olmayacak. TRT 1, Kanal D, TV8 ve Show TV gibi yayın kuruluşlarının bazı diziler hakkında kararını verdiği kulislerde konuşuluyor. Kulislerde konuşulan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Buna göre pek çok dizi final yapacak.

01.05.2021 15:50 - Son Güncelleme: 01.05.2021 16:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





