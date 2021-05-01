RAMAZAN İMSAKİYE
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Yok böyle sezon sonu! Tam 7 dizinin fişi çekildi final yapıyorlar! Dördü gitti kaldı geriye yedi...

Haziran ayı için geri sayım devam ederken diziler sezon finali hazırlıklarına başladı. Ayrıca bazı diziler ekranlara teker teker veda ediyor. Bir dönem milyonlarca izleyicinin heyecanla izlediği Arıza, Ramo, Seni Çok Bekledim ve Hercai dizileri ekranlardaki macerasını sona erdirdi. Bu sezon pek çok dizi ekranlarda uzun süredir sürdürdüğü hikayesini sonlandıracak. Kimisi hikayesi sona erdiği için kimisi de reyting yarışında artık tutunamadığı için ekranlarda olmayacak. TRT 1, Kanal D, TV8 ve Show TV gibi yayın kuruluşlarının bazı diziler hakkında kararını verdiği kulislerde konuşuluyor. Kulislerde konuşulan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Buna göre pek çok dizi final yapacak.

01.05.2021 15:50 - Son Güncelleme: 01.05.2021 16:07
Yok böyle sezon sonu! Tam 7 dizinin fişi çekildi final yapıyorlar! Dördü gitti kaldı geriye yedi...

FİNAL YAPACAK DİZİLER

İşte final yapacak o dizilerin isimleri:

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yok böyle sezon sonu! Tam 7 dizinin fişi çekildi final yapıyorlar! Dördü gitti kaldı geriye yedi...

ÇUKUR

Ekran macerasına 23 Ekim 2017'de başlayan Çukur dizisi, en baştan planlandığı gibi 4. sezonunda final yapacak.

Yok böyle sezon sonu! Tam 7 dizinin fişi çekildi final yapıyorlar! Dördü gitti kaldı geriye yedi...

Çukur dizisi mayıs sonu seyircisine veda edecek.

Yok böyle sezon sonu! Tam 7 dizinin fişi çekildi final yapıyorlar! Dördü gitti kaldı geriye yedi...

Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu dizinin final tarihini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

Yok böyle sezon sonu! Tam 7 dizinin fişi çekildi final yapıyorlar! Dördü gitti kaldı geriye yedi...