Çukur'un en kilit isimlerinden! Finale günler kala ismi çok anılacak! İşte Necip Memili'nin yeni projesi...

Çukur'un en kilit isimlerinden! Finale günler kala ismi çok anılacak! Necip Memili'nin yeni projesi belli oldu. Final için gün sayan Çukur dizisinin önemli karakterlerinden Cumali Koçovalı'ya hayat veren Necip Memili performansıyla büyük takdir topluyor. Diziye sonradan dahil olan ve kısa sürede en sevilen isimlerden birisi olan Necip Memili'ye Çukur'un bu sezon final yapacak olmasından ötürü pek çok teklif geldi. TV100'den gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu Necip Memili yakın zamanda izleyicisiyle buluşacak olan Kanunsuz Topraklar dizisiyle el sıkıştı. Bilindiği üzere Kanunsuz Topraklar dizisi daha önce Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Uğur Güneş ve Ramo'nun yıldız ismi Esra Bilgiç ile anlaşmıştı.