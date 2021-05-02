RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Şengül durdu durdu bombayı patlattı! Kardeşlerim 12. bölüm fragmanına Suzan’ın kararı damga vurdu

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, 11. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Ömer'in Suzan'ın oğlu olduğunu öğrenen ve herkesin hayatını etkileyecek hamlelerde bulunan Şengül, son bölüme damga vurdu. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanı ise heyecanı attırdı. Yeni bölüm fragmanında Suzan'ın "Ben kendimi Ömer'in annesi gibi hissetmiyorum..." sözleri izleyiciye ters köşe yaptı. Peki Kardeşlerim 11. bölümünde neler yaşandı? İşte Kardeşlerim son bölümünde yaşananlar ve 12. bölüm fragmanını…

02.05.2021 00:41 - Son Güncelleme: 02.05.2021 01:01
Şengül durdu durdu bombayı patlattı! Kardeşlerim 12. bölüm fragmanına Suzan’ın kararı damga vurdu

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" son bölümüyle de izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Peki Kardeşlerim son bölümde neler yaşandı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şengül durdu durdu bombayı patlattı! Kardeşlerim 12. bölüm fragmanına Suzan’ın kararı damga vurdu

11. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kadir, Ömer'i hapisten kurtarmak için zor bir karar vermek zorunda kalır.

Şengül durdu durdu bombayı patlattı! Kardeşlerim 12. bölüm fragmanına Suzan’ın kararı damga vurdu

Harika, Asiye'yi okuldan attırmak için sinsi bir plan yapar.

Şengül durdu durdu bombayı patlattı! Kardeşlerim 12. bölüm fragmanına Suzan’ın kararı damga vurdu

Doruk'un ise bu olaya tavrı herkesi şaşkına çevirir.

Şengül durdu durdu bombayı patlattı! Kardeşlerim 12. bölüm fragmanına Suzan’ın kararı damga vurdu

Şengül, Ömer'in Suzan'ın oğlu olduğunu öğrenir ve bu gerçeği kanıtlama derdine düşer.