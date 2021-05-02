Şengül durdu durdu bombayı patlattı! Kardeşlerim 12. bölüm fragmanına Suzan’ın kararı damga vurdu

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, 11. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Ömer'in Suzan'ın oğlu olduğunu öğrenen ve herkesin hayatını etkileyecek hamlelerde bulunan Şengül, son bölüme damga vurdu. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanı ise heyecanı attırdı. Yeni bölüm fragmanında Suzan'ın "Ben kendimi Ömer'in annesi gibi hissetmiyorum..." sözleri izleyiciye ters köşe yaptı. Peki Kardeşlerim 11. bölümünde neler yaşandı? İşte Kardeşlerim son bölümünde yaşananlar ve 12. bölüm fragmanını…

02.05.2021 00:41 - Son Güncelleme: 02.05.2021 01:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





