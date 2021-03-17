Yıllar öncesine yolculuk yapacaksınız! Kurtlar Vadisi'nin bu set fotoğraflarını daha önce görmediniz! Meğer ne çabuk...

Yıllar öncesine yolculuk yapacaksınız! Kurtlar Vadisi'nin bu set fotoğraflarını daha önce görmediniz! "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla yayın hayatına başlayan ve yayınlandığı günlere damgasını vuran Kurtlar Vadisi efsanesi hala adından söz ettiriyor. Kurtlar Vadisi bir döneme damgasını vuran diziler arasında yer alıyor. Birbirinden farklı karakteriyle dikkat çeken dizinin set fotoğrafları yıllar sonra ortaya çıktı. Fotoğrafları gören dizinin hayranları ise "Meğer yıllar ne çabuk geçmiş usta." şeklinde yorumlar yaptı.