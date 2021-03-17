Yıllar öncesine yolculuk yapacaksınız! Kurtlar Vadisi'nin bu set fotoğraflarını daha önce görmediniz! Meğer ne çabuk...
Yayınlandığı yıllarda en çok izlenen diziler arasında yer alan Kurtlar Vadisi halen dijital platformlarda izleyicileri tarafından ilk günkü heyecanla izleniyor. Başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca ve Gürkan Uygun gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi 2003-2016 yılları arasında izleyiciler tarafından heyecanla izleniyordu. Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi'nde yer alan karakterler hala gündeme geliyor. Süleyman Çakır, Polat Alemdar, Laz Ziya, Seyfo Dayı... Her karakteriyle dikkat çeken dizinin set fotoğrafları ortaya çıktı. İşte kimsenin görmediği o fotoğraflar...
17.03.2021 20:22
- Son Güncelleme: 17.03.2021 20:24
Yıllar öncesine yolculuk yapacaksınız! Kurtlar Vadisi'nin bu set fotoğraflarını daha önce görmediniz! "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla yayın hayatına başlayan ve yayınlandığı günlere damgasını vuran Kurtlar Vadisi efsanesi hala adından söz ettiriyor. Kurtlar Vadisi bir döneme damgasını vuran diziler arasında yer alıyor. Birbirinden farklı karakteriyle dikkat çeken dizinin set fotoğrafları yıllar sonra ortaya çıktı. Fotoğrafları gören dizinin hayranları ise "Meğer yıllar ne çabuk geçmiş usta." şeklinde yorumlar yaptı.