Yerine gelen isim herkesi şaşırttı! MasterChef All Star'da Somer Şef 'in gizemi çözüldü! Bu resmen ters köşe...
Heyecanla takip edilen yemek programı Masterchef All Star için nefesler tutuldu. Fenomen programın bu akşam yayınlanan fragmanında ise izleyicilerin dikkatini çeken bir detay ortaya çıktı: Somer Şef'in fragmanda yer almaması.
17.06.2023 11:24 - Son Güncelleme: 17.06.2023 11:24
MasterChef All Star için heyecanlı bekleyiş başladı. Programın yeni sezon fragmanının yayınlanmasının ardından Somer Şef'i göremeyenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. En sık aratılanlar arasında Somer Şef Masterchef'ten ayrıldı mı sorusu yer alıyor. Peki, Masterchef jüri üyeleri kimler? Yılmaz Öztürk Mastercehf'te mi yer alacak? İşte tüm merak edilenler...
14 Haziran'da başlayacak olan lezzet yarışması Masterchef All Star'da eski şampiyonların yanısıra birbirinden iddialı isimler yer alıyor.