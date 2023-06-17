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Yerine gelen isim herkesi şaşırttı! MasterChef All Star'da Somer Şef 'in gizemi çözüldü! Bu resmen ters köşe...

Heyecanla takip edilen yemek programı Masterchef All Star için nefesler tutuldu. Fenomen programın bu akşam yayınlanan fragmanında ise izleyicilerin dikkatini çeken bir detay ortaya çıktı: Somer Şef'in fragmanda yer almaması.

takvim.com.tr
17.06.2023 11:24 - Son Güncelleme: 17.06.2023 11:24
Yerine gelen isim herkesi şaşırttı! MasterChef All Star’da Somer Şef ’in gizemi çözüldü! Bu resmen ters köşe...

MasterChef All Star için heyecanlı bekleyiş başladı. Programın yeni sezon fragmanının yayınlanmasının ardından Somer Şef'i göremeyenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. En sık aratılanlar arasında Somer Şef Masterchef'ten ayrıldı mı sorusu yer alıyor. Peki, Masterchef jüri üyeleri kimler? Yılmaz Öztürk Mastercehf'te mi yer alacak? İşte tüm merak edilenler...

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Yerine gelen isim herkesi şaşırttı! MasterChef All Star’da Somer Şef ’in gizemi çözüldü! Bu resmen ters köşe...

Somer Şef'in MasterChef All Star'da yer alıp almayacağı konusu uzun süredir merak konusu olmuştu.

Yerine gelen isim herkesi şaşırttı! MasterChef All Star’da Somer Şef ’in gizemi çözüldü! Bu resmen ters köşe...

14 Haziran'da başlayacak olan lezzet yarışması Masterchef All Star'da eski şampiyonların yanısıra birbirinden iddialı isimler yer alıyor.

Yerine gelen isim herkesi şaşırttı! MasterChef All Star’da Somer Şef ’in gizemi çözüldü! Bu resmen ters köşe...

Masterchef All Star sezonunun ilk fragmanı da geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Yerine gelen isim herkesi şaşırttı! MasterChef All Star’da Somer Şef ’in gizemi çözüldü! Bu resmen ters köşe...

Fragmanda jüri üyeleri Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yer almış, Somer Şef ise görünmemişti.

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