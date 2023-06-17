Yerine gelen isim herkesi şaşırttı! MasterChef All Star’da Somer Şef ’in gizemi çözüldü! Bu resmen ters köşe...

MasterChef All Star için heyecanlı bekleyiş başladı. Programın yeni sezon fragmanının yayınlanmasının ardından Somer Şef'i göremeyenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. En sık aratılanlar arasında Somer Şef Masterchef'ten ayrıldı mı sorusu yer alıyor. Peki, Masterchef jüri üyeleri kimler? Yılmaz Öztürk Mastercehf'te mi yer alacak? İşte tüm merak edilenler...