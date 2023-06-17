Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni sezonunda olmayacaklar! 2 kişiden üzen veda! 2. sezonda Cezayir, Leyla, Firuze, Kurban Baba...

Türk televizyonlarının sevilen dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam", izleyicilere soluksuz bir sezon finali deneyimi yaşattı. Uzun süredir heyecanla beklenen final bölümü, unutulmaz anlarla dolu bir hikaye sunarak izleyicileri hem duygusal olarak etkiledi hem de gelecek sezon için merak uyandırdı. Oktay Kaynarca, Işıl Yücesoy, Pelin Akil, Ebru Özkan ve Eren Vurdem gibi isimlerin yer aldığı yapımın ikinci sezonunda iki isim yer almayacak. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon kadrosu...