Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni sezonunda olmayacaklar! 2 kişiden üzen veda! 2. sezonda Cezayir, Leyla, Firuze, Kurban Baba...
Heyecan dolu bir sezonun ardından, dizi severlerin merakla beklediği sezon finali sonunda ekranlara geldi. Önceki bölümlerde giderek artan gerilimi doruk noktasına taşıyan sezon finali, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Başrol oyuncularının etkileyici performansları ve senaryonun akıcı kurgusuyla dikkat çeken bölüm, izleyicileri adeta ekranlara kilitlemeyi başardı. İzleyiciler, sezon finalindeki sürpriz olaylar ve dönüm noktalarıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı.
17.06.2023 11:26 - Son Güncelleme: 17.06.2023 11:26
Türk televizyonlarının sevilen dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam", izleyicilere soluksuz bir sezon finali deneyimi yaşattı. Uzun süredir heyecanla beklenen final bölümü, unutulmaz anlarla dolu bir hikaye sunarak izleyicileri hem duygusal olarak etkiledi hem de gelecek sezon için merak uyandırdı. Oktay Kaynarca, Işıl Yücesoy, Pelin Akil, Ebru Özkan ve Eren Vurdem gibi isimlerin yer aldığı yapımın ikinci sezonunda iki isim yer almayacak. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon kadrosu...