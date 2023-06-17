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Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni sezonunda olmayacaklar! 2 kişiden üzen veda! 2. sezonda Cezayir, Leyla, Firuze, Kurban Baba...

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni sezonunda olmayacaklar! 2 kişiden üzen veda! 2. sezonda Cezayir, Leyla, Firuze, Kurban Baba...

Heyecan dolu bir sezonun ardından, dizi severlerin merakla beklediği sezon finali sonunda ekranlara geldi. Önceki bölümlerde giderek artan gerilimi doruk noktasına taşıyan sezon finali, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Başrol oyuncularının etkileyici performansları ve senaryonun akıcı kurgusuyla dikkat çeken bölüm, izleyicileri adeta ekranlara kilitlemeyi başardı. İzleyiciler, sezon finalindeki sürpriz olaylar ve dönüm noktalarıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı.

17.06.2023 11:26 - Son Güncelleme: 17.06.2023 11:26
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni sezonunda olmayacaklar! 2 kişiden üzen veda! 2. sezonda Cezayir, Leyla, Firuze, Kurban Baba...

Türk televizyonlarının sevilen dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam", izleyicilere soluksuz bir sezon finali deneyimi yaşattı. Uzun süredir heyecanla beklenen final bölümü, unutulmaz anlarla dolu bir hikaye sunarak izleyicileri hem duygusal olarak etkiledi hem de gelecek sezon için merak uyandırdı. Oktay Kaynarca, Işıl Yücesoy, Pelin Akil, Ebru Özkan ve Eren Vurdem gibi isimlerin yer aldığı yapımın ikinci sezonunda iki isim yer almayacak. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon kadrosu...

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni sezonunda olmayacaklar! 2 kişiden üzen veda! 2. sezonda Cezayir, Leyla, Firuze, Kurban Baba...

Sezon finalinde, ana hikaye çizgisi çözüme kavuşurken, bazı soruların cevapları da ortaya çıktı. Ancak, bölümün sonunda bırakılan bazı ipuçları, gelecek sezonun nasıl bir hikaye sunacağı konusunda izleyicileri meraklandırdı.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni sezonunda olmayacaklar! 2 kişiden üzen veda! 2. sezonda Cezayir, Leyla, Firuze, Kurban Baba...

Dizinin ikinci sezonunda yer almayacak iki isim ise belli oldu.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni sezonunda olmayacaklar! 2 kişiden üzen veda! 2. sezonda Cezayir, Leyla, Firuze, Kurban Baba...

Tatavlalı karakterini canlandıran Engin Benli, Ben Bu Cihana Sığmazam'dan ayrılıyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni sezonunda olmayacaklar! 2 kişiden üzen veda! 2. sezonda Cezayir, Leyla, Firuze, Kurban Baba...

Dizinin başından beri ekip içerisinde yer alan ve aynı zamanda senaryosunu da kaleme alan Aslı Sevi de diziden ayrılacak.

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