Müge Anlı kardeşiyle evlenen karısına kurduğu o cümleleri duyunca Ayhan Sarıkaya'yı stüdyodan kovdu: "Alalım arkadaşı dışarıya, tanıştığıma memnun olmadım"
Müge Anlı o sözleri duyunca stüdyoda bulunan Ayhan Sarıkaya'yı canlı yayından kovdu. Boşandığı eşinin çocuklarını kendisine göstermediğini ve kardeşi ile eşinin evlendiğini söyleyen Ayhan Sarıkaya'nın iddiaları dikkat çekti. Ardından ATV canlı yayınına bağlanan Ayhan Sarıkaya'nın eski eşi Şirin Hanım yaşadıklarını anlattı.Çocuklarını göremediğini belirten Ayhan Sarıkaya, eski eşi hakkında kurduğu nefret dolu cümlelerle Müge Anlı'yı çileden çıkarttı.
"ALALIM ARKADAŞI DIŞARIYA"
Müge Anlı kardeşiyle evlenen karısına kurduğu o cümleleri duyunca Ayhan Sarıkaya'yı stüdyodan kovdu.
Ayhan Sarıkaya yıllardır çocuklarını göremediği iddiasıyla Müge Anlı stüdyosuna geldi. Boşandığı eşinin kardeşi ile evlendiğini belirtenSarıkaya'nın iddiaları sonrası Şirin Hanım yayına bağlandı.
Ayhan Sarıkaya'nın kardeşiyle evlenen eski eşi Şirin Hanım canlı yayına bağlanarak, Ayhan Bey'le görücü usülü evlendiğini sürekli şiddet gördüğünü sonrasında hapise girip çıktığını çocuklarıyla ilgilenmediğini anlattı.
"Oğlumla beni kaç gündür konuşturmadı. Ben oğluma onu vurcuracağım. Biraz daha büyüsün..." diyen Ayhan Sarıkaya'nın sözleriyle çileden çıkan Müge Anlı, "Arkadaşı alalım dışarıya, tanıştığıma da hiç memnun olmadı. Sen bu kafayla daha çok cezaevine de girersin başka yerlere de gidersin. Hanımefendi iyi olmuş kurtulmuşsunuz. Bence siz gidin lüfen suç duyurusunda bulunun. 'Çocuğumu büyüteceğim, dolduracağım ikisini de öldürsün' diyor. Oğlunu ne yap ne et bu adamla hiç görüştürme bence. Çocuğunu seven adam kırar dizini karısıyla evde durur. Bütün karısını aldatan ve sonra da 'Karım beni çocuğumla görüştürmüyor' diyen manyaklara söylüyorum. Kusura bakmasın kimse." dedi.