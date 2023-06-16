Müge Anlı kardeşiyle evlenen karısına kurduğu o cümleleri duyunca Ayhan Sarıkaya'yı stüdyodan kovdu: "Alalım arkadaşı dışarıya, tanıştığıma memnun olmadım"

"Oğlumla beni kaç gündür konuşturmadı. Ben oğluma onu vurcuracağım. Biraz daha büyüsün..." diyen Ayhan Sarıkaya'nın sözleriyle çileden çıkan Müge Anlı, "Arkadaşı alalım dışarıya, tanıştığıma da hiç memnun olmadı. Sen bu kafayla daha çok cezaevine de girersin başka yerlere de gidersin. Hanımefendi iyi olmuş kurtulmuşsunuz. Bence siz gidin lüfen suç duyurusunda bulunun. 'Çocuğumu büyüteceğim, dolduracağım ikisini de öldürsün' diyor. Oğlunu ne yap ne et bu adamla hiç görüştürme bence. Çocuğunu seven adam kırar dizini karısıyla evde durur. Bütün karısını aldatan ve sonra da 'Karım beni çocuğumla görüştürmüyor' diyen manyaklara söylüyorum. Kusura bakmasın kimse." dedi.