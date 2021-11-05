Yer yerinden oynayacak! Bir Zamanlar Çukurova’nın 112. bölüm fragmanı yayınlandı: Züleyha kararını verdi
Yer yerinden oynayacak! Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova, 111'inci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölüm, milyonları atv ekranlarına kilitlerken 'Dengeler değişiyor' etiketiyle de sosyal medyaya damga vurdu. Merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova'nın 112. bölüm fragmanı yayınlandı. Hisseleri Hakan Gümüşoğlu'na veren Züleyha'nın kararı yeni bölüm fragmanına damga vururken Betül'ün sözleri dikkat çekti. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 112. bölüm fragmanı...
05.11.2021 00:51
- Son Güncelleme: 05.11.2021 00:51
Dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam eden Bir Zamanlar Çukurova'nın 112. bölüm fragmanı yayınlandı. Hisseleri Hakan Gümüşoğlu'na veren Züleyha'nın kararı yeni bölüm fragmanına damga vururken Betül'ün sözleri dikkat çekti.
Öte yandan milyonları ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova 111. bölümü 'Dengeler değişiyor' etiketiyle sosyal medyaya damga vurdu. Peki Bir Zamanlar Çukurova 111. Bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...