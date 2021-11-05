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Yer yerinden oynayacak! Bir Zamanlar Çukurova’nın 112. bölüm fragmanı yayınlandı: Züleyha kararını verdi

Yer yerinden oynayacak! Yapımını TIMS&amp;B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova, 111'inci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölüm, milyonları atv ekranlarına kilitlerken 'Dengeler değişiyor' etiketiyle de sosyal medyaya damga vurdu. Merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova'nın 112. bölüm fragmanı yayınlandı. Hisseleri Hakan Gümüşoğlu'na veren Züleyha'nın kararı yeni bölüm fragmanına damga vururken Betül'ün sözleri dikkat çekti. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 112. bölüm fragmanı...

05.11.2021 00:51 - Son Güncelleme: 05.11.2021 00:51
Yer yerinden oynayacak! Bir Zamanlar Çukurova’nın 112. bölüm fragmanı yayınlandı: Züleyha kararını verdi

Dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam eden Bir Zamanlar Çukurova'nın 112. bölüm fragmanı yayınlandı. Hisseleri Hakan Gümüşoğlu'na veren Züleyha'nın kararı yeni bölüm fragmanına damga vururken Betül'ün sözleri dikkat çekti.

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Yer yerinden oynayacak! Bir Zamanlar Çukurova’nın 112. bölüm fragmanı yayınlandı: Züleyha kararını verdi

Öte yandan milyonları ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova 111. bölümü 'Dengeler değişiyor' etiketiyle sosyal medyaya damga vurdu. Peki Bir Zamanlar Çukurova 111. Bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

Yer yerinden oynayacak! Bir Zamanlar Çukurova’nın 112. bölüm fragmanı yayınlandı: Züleyha kararını verdi

111. BÖLÜM ÖZETİ
Tek başına oyun oynayan Leyla, korkunç bir kaza sonucu balkondan düşer. Konakta büyük bir panik yaşanırken Züleyha, Fikret'le beraber Leyla'yı hastaneye yetiştirir.

Yer yerinden oynayacak! Bir Zamanlar Çukurova’nın 112. bölüm fragmanı yayınlandı: Züleyha kararını verdi

Kazanın ihmal sonucu yaşanması konak çalışanları için korkulu bir bekleyişe sebep olur.

Yer yerinden oynayacak! Bir Zamanlar Çukurova’nın 112. bölüm fragmanı yayınlandı: Züleyha kararını verdi

HAKAN'IN ZÜLEYHA'YA AŞIK OLMASI PLANLARINI ALTÜST EDECEK Mİ?
Betül'ün Yamanlar Holding'e verdiği zarar iyice ortaya çıkar. Züleyha'nın çıkmaza girdiğini gören Hakan, tereddüt etmeden büyük fedakârlıklar yapmaya kalkınca Abdülkadir'le karşı karşıya gelir.

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