Yer yerinden oynayacak! Bir Zamanlar Çukurova’nın 112. bölüm fragmanı yayınlandı: Züleyha kararını verdi

Dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam eden Bir Zamanlar Çukurova'nın 112. bölüm fragmanı yayınlandı. Hisseleri Hakan Gümüşoğlu'na veren Züleyha'nın kararı yeni bölüm fragmanına damga vururken Betül'ün sözleri dikkat çekti.