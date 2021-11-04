Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin tası tarağı topladı! Rıza Baba ölüyor, Zafer Ergin gidiyor! Resmen oyuncu kalmadı gözyaşları sel oldu!

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin tasarı tarağı topladı gidiyor. Yıllara meydan okuyan Arka Sokaklar dizisinde ayrılık çanları çalmaya devam ediyor. 15 sene boyunca dizinin oyuncu kadrosunda yer alan ve dizide Rıza Baba olarak tanınan Zafer Ergin'in vedası günün en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Geçtiğimiz hafta Ali komiser karakterini canlandıran ünlü oyuncu Alp Kormaz diziye veda etmişti. Başrol oyuncularından bir kişi daha eksildi. Zafer Ergin diziden ayrılacak mı? İşte detaylar...