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Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin tası tarağı topladı! Rıza Baba ölüyor, Zafer Ergin gidiyor! Resmen oyuncu kalmadı gözyaşları sel oldu!

Kanal D'de 2006 yılında yayınlanmaya başlayan Arka Sokaklar dizisinde yaprak dökümü devam ediyor. Dizinin yeni sezonunda Merve Oflaz, Yüsra Geyik, Onur Bay ve Alp Korkmaz veda eden oyunculardan olmuştu. Rıza Baba rolüne hayat veren Zafer Ergin'in de diziden ayrılacağı iddia edildi. 15 yıldır dizinin kadrosunda yer alan Zafer Ergin'in diziden ayrılacağı yönündeki iddialar gündeme bomba gibi düştü. Yaşanan bu ayrılıklar diziyi senelerdir takip eden izleyicileri bir hayli üzdü. İşte Zafer Ergin'inin diziden ayrılma sebebi...

04.11.2021 15:24 - Son Güncelleme: 05.11.2021 09:26
Başrol oyuncusunun ayrılığı gözyaşlarına boğdu! Resmen oyuncu kalmadı! Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin tasarı tarağı topladı!

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin tasarı tarağı topladı gidiyor. Yıllara meydan okuyan Arka Sokaklar dizisinde ayrılık çanları çalmaya devam ediyor. 15 sene boyunca dizinin oyuncu kadrosunda yer alan ve dizide Rıza Baba olarak tanınan Zafer Ergin'in vedası günün en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Geçtiğimiz hafta Ali komiser karakterini canlandıran ünlü oyuncu Alp Kormaz diziye veda etmişti. Başrol oyuncularından bir kişi daha eksildi. Zafer Ergin diziden ayrılacak mı? İşte detaylar...

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Başrol oyuncusunun ayrılığı gözyaşlarına boğdu! Resmen oyuncu kalmadı! Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin tasarı tarağı topladı!

Cuma günleri ekrana gelen dizide son günlerde yaşanan ayrılıklar çok konuşuldu.

Başrol oyuncusunun ayrılığı gözyaşlarına boğdu! Resmen oyuncu kalmadı! Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin tasarı tarağı topladı!

Yıllardır kadroda olan Merve Oflaz, Yüsra Geyik, Onur Bay ve Alp Korkmaz diziden ayrılma kararı almış herkesi çok üzmüştü.

Başrol oyuncusunun ayrılığı gözyaşlarına boğdu! Resmen oyuncu kalmadı! Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin tasarı tarağı topladı!

Yaşanan bu ayrılıklar diziyi yıllardır takip eden seyircileri üzerken, bir ayrılık iddiası daha ortaya atıldı.

Başrol oyuncusunun ayrılığı gözyaşlarına boğdu! Resmen oyuncu kalmadı! Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin tasarı tarağı topladı!

Seyirci Ali karakterine hayat veren Alp Korkmaz'ın ayrılığı ile şoke olurken, Zafer Ergin'in adı ayrılık iddialarıyla gündeme geldi.

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