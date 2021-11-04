Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin tası tarağı topladı! Rıza Baba ölüyor, Zafer Ergin gidiyor! Resmen oyuncu kalmadı gözyaşları sel oldu!
Kanal D'de 2006 yılında yayınlanmaya başlayan Arka Sokaklar dizisinde yaprak dökümü devam ediyor. Dizinin yeni sezonunda Merve Oflaz, Yüsra Geyik, Onur Bay ve Alp Korkmaz veda eden oyunculardan olmuştu. Rıza Baba rolüne hayat veren Zafer Ergin'in de diziden ayrılacağı iddia edildi. 15 yıldır dizinin kadrosunda yer alan Zafer Ergin'in diziden ayrılacağı yönündeki iddialar gündeme bomba gibi düştü. Yaşanan bu ayrılıklar diziyi senelerdir takip eden izleyicileri bir hayli üzdü. İşte Zafer Ergin'inin diziden ayrılma sebebi...
Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin tasarı tarağı topladı gidiyor. Yıllara meydan okuyan Arka Sokaklar dizisinde ayrılık çanları çalmaya devam ediyor. 15 sene boyunca dizinin oyuncu kadrosunda yer alan ve dizide Rıza Baba olarak tanınan Zafer Ergin'in vedası günün en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Geçtiğimiz hafta Ali komiser karakterini canlandıran ünlü oyuncu Alp Kormaz diziye veda etmişti. Başrol oyuncularından bir kişi daha eksildi. Zafer Ergin diziden ayrılacak mı? İşte detaylar...
Yıllardır kadroda olan Merve Oflaz, Yüsra Geyik, Onur Bay ve Alp Korkmaz diziden ayrılma kararı almış herkesi çok üzmüştü.
Seyirci Ali karakterine hayat veren Alp Korkmaz'ın ayrılığı ile şoke olurken, Zafer Ergin'in adı ayrılık iddialarıyla gündeme geldi.