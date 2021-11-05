Kalp Yarası 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Ayşe sesini yükseltti, Ferit’e resti çekti!
Ayşe sesini yükseltti, Ferit'e resti çekti! Başrollerini Gökhan Alkan ile Yağmur Tanrısevsin'in üstlendiği Kalp Yarası'nın19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları milyonları atv ekranlarına kilitleyen Kalp Yarası'nın yeni bölüm fragmanına Ayşe ile Ferit'in arasında geçen diyalog damga vurdu. Ferit'i karşısına alan Ayşe, "Ben çocuğumun babasını böyle görmek istemiyorum!" diyerek sitem etti. İşte Kalp Yarası 19. bölüm 2. fragmanı...
Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kalp Yarası'nın 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran fragmana Ayşe'nin "Ben çocuğumun babasını böyle görmek istemiyorum!" sözleri damga vurdu. İşte Kalp Yarası 19. bölüm 2. fragmanı...
Yeni bölüm fragmanının ardından "Kalp Yarası 19. bölümde neler yaşanacak?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte Kalp Yarası yeni bölümden ipuçları...
FERİT VE AYŞE YENİ BİR HAYAT KURMAYA ÇALIŞIR
Ayşe ve Ferit doğacak çocuklarının sevinciyle kendilerine üç kişilik bir hayat kurmaya çalışır.
Bir yanda gizli ajandasıyla hayatlarına girmiş olan Mirza zor zamanların habercisiyken diğer yanda ise yaşadıklarının sorumlusu olarak gördüğü Ayşe'ye büyük bir bedel ödetmek için yemin eden Hande vardır.