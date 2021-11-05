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Kalp Yarası 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Ayşe sesini yükseltti, Ferit’e resti çekti!

Ayşe sesini yükseltti, Ferit'e resti çekti! Başrollerini Gökhan Alkan ile Yağmur Tanrısevsin'in üstlendiği Kalp Yarası'nın19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları milyonları atv ekranlarına kilitleyen Kalp Yarası'nın yeni bölüm fragmanına Ayşe ile Ferit'in arasında geçen diyalog damga vurdu. Ferit'i karşısına alan Ayşe, "Ben çocuğumun babasını böyle görmek istemiyorum!" diyerek sitem etti. İşte Kalp Yarası 19. bölüm 2. fragmanı...

05.11.2021 18:50 - Son Güncelleme: 05.11.2021 18:52
Kalp Yarası 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Ayşe sesini yükseltti, Ferit’e resti çekti!

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kalp Yarası'nın 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran fragmana Ayşe'nin "Ben çocuğumun babasını böyle görmek istemiyorum!" sözleri damga vurdu. İşte Kalp Yarası 19. bölüm 2. fragmanı...

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Kalp Yarası 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Ayşe sesini yükseltti, Ferit’e resti çekti!

Yeni bölüm fragmanının ardından "Kalp Yarası 19. bölümde neler yaşanacak?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte Kalp Yarası yeni bölümden ipuçları...

Kalp Yarası 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Ayşe sesini yükseltti, Ferit’e resti çekti!

FERİT VE AYŞE YENİ BİR HAYAT KURMAYA ÇALIŞIR
Ayşe ve Ferit doğacak çocuklarının sevinciyle kendilerine üç kişilik bir hayat kurmaya çalışır.

Kalp Yarası 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Ayşe sesini yükseltti, Ferit’e resti çekti!

Bir yanda gizli ajandasıyla hayatlarına girmiş olan Mirza zor zamanların habercisiyken diğer yanda ise yaşadıklarının sorumlusu olarak gördüğü Ayşe'ye büyük bir bedel ödetmek için yemin eden Hande vardır.

Kalp Yarası 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Ayşe sesini yükseltti, Ferit’e resti çekti!

Yaman'ın bir Sancakzade olduğunu öğrenen Hande onu tekrar elde edebilmek için türlü oyunlarla önüne çıkan herkesi ezip geçmeye niyetlidir.

Kalp Yarası 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Ayşe sesini yükseltti, Ferit’e resti çekti!

Mirza'nın aslında kim olduğunu açığa çıkarmaya çalışan Ferit hem doğrudan hem de gizliden Mirza'yla mücadeleye girişecek.

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