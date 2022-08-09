Yeni projeyle geri dönüyor! Uyanış Büyük Selçuklu’nun sevilen ismi hemen kapıldı! Herkesin gözü reyting rekorları kıracak o dizide!

Uyanış Büyük Selçuklu'nun sevilen ismi Kaan Taşener'den yeni projesinin detayları geldi. Diriliş Ertuğrul'da Gündoğdu Bey, Mehmetçik Kut'ül Amare'de Süleyman Askeri ve Uyanış Büyük Selçuklu'da Mithras Marcus rolüyle tanınan ünlü oyuncu şimdi de Star TV ekranlarında yer alacak yeni bir diziyle gündem geliyor. İşte Kaan Taşener'in yeni rolü ve konu hakkında merak edilenler...