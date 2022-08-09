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Yeni projeyle geri dönüyor! Uyanış Büyük Selçuklu'nun sevilen ismi hemen kapıldı! Herkesin gözü reyting rekorları kıracak o dizide!

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde oynadığı Mithras Marcus rolüyle dikkatleri üzerine çeken Kaan Taşaner bu kez çok konuşacak bir projeyle kamera karşısına geçecek.

takvim.com.tr
09.08.2022 10:40 - Son Güncelleme: 09.08.2022 10:40
Yeni projeyle geri dönüyor! Uyanış Büyük Selçuklu’nun sevilen ismi hemen kapıldı! Herkesin gözü reyting rekorları kıracak o dizide!

Uyanış Büyük Selçuklu'nun sevilen ismi Kaan Taşener'den yeni projesinin detayları geldi. Diriliş Ertuğrul'da Gündoğdu Bey, Mehmetçik Kut'ül Amare'de Süleyman Askeri ve Uyanış Büyük Selçuklu'da Mithras Marcus rolüyle tanınan ünlü oyuncu şimdi de Star TV ekranlarında yer alacak yeni bir diziyle gündem geliyor. İşte Kaan Taşener'in yeni rolü ve konu hakkında merak edilenler...

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Yeni projeyle geri dönüyor! Uyanış Büyük Selçuklu’nun sevilen ismi hemen kapıldı! Herkesin gözü reyting rekorları kıracak o dizide!

014-2019 yılları arasında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Gündoğdu Bey karakteriyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Gecenin Ucunda isimli diziyle anlaştı.

Yeni projeyle geri dönüyor! Uyanış Büyük Selçuklu’nun sevilen ismi hemen kapıldı! Herkesin gözü reyting rekorları kıracak o dizide!

Kaan Taşaner'in merakla beklenen bu projede Mert karakterini canlandıracağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Yeni projeyle geri dönüyor! Uyanış Büyük Selçuklu’nun sevilen ismi hemen kapıldı! Herkesin gözü reyting rekorları kıracak o dizide!

Son projesi Kanunsuz Topraklar olan ünlü Kaan Taşaner bu kez çok konuşacak bir projeyle dönmeye hazırlanıyor.

Yeni projeyle geri dönüyor! Uyanış Büyük Selçuklu’nun sevilen ismi hemen kapıldı! Herkesin gözü reyting rekorları kıracak o dizide!

Kaan Taşaner, Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Gecenin Ucunda isimli diziyle el sıkıştı.

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