Çukur ve Üç Kuruş’ta yargı dağıtan usta oyuncudan yeni proje! Herkesin beklediği o dizide yer alacak! Gelecek Uzun Sürer'in Harun'u bulundu!
Üç Kuruş dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Necip Memili, yeni sezonda "Beverly Hills, 90210" dizisinin yerli uyarlaması "Gelecek Uzun Sürer" adlı yapımda başrolde oynayacak. Ünlü oyuncunun sevenleri yer alacağı yeni projeyi duyunca konu hakkında araştırmalara başladı. İşte konu hakkında merak edilenler...
06.08.2022 22:54 - Son Güncelleme: 06.08.2022 22:54
Üç Kuruş dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Necip Memili'nin yer alacağı yeni proje belli oldu. Usta oyuncunun sevenleri ise konu hakkında deatyları merak ediyor.
Necip Memili, yeni sezonda "Beverly Hills, 90210" dizisinin yerli uyarlaması "Gelecek Uzun Sürer" adlı yapımda başrolde oynayacak.
Geçtiğimiz aylarda final yapan Üç Kuruş dizisinde Uraz Kaygılaroğlu, Aslıhan Malbora, Ekin Koç ve Nesrin Cavadzade ile başrolü paylaşan Necip Memili'nin yeni projesinin ne olacağı birçok kişi tarafından merak ediliyordu.
HARUN KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bir grup liseli gencin hikayesini anlatan 'Beverly Hills, 90210' uyarlaması 'Gelecek Uzun Sürer' kadrosuna katıldı.