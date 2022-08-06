Çukur ve Üç Kuruş’ta yargı dağıtan usta oyuncudan yeni proje! Herkesin beklediği o dizide yer alacak! Gelecek Uzun Sürer’in Harun’u bulundu!

Geçtiğimiz aylarda final yapan Üç Kuruş dizisinde Uraz Kaygılaroğlu, Aslıhan Malbora, Ekin Koç ve Nesrin Cavadzade ile başrolü paylaşan Necip Memili'nin yeni projesinin ne olacağı birçok kişi tarafından merak ediliyordu.