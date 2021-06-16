Yeni dizi Baş Belası yayın tarihi netleşti! Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir var... İşte yeni fragman
Atv'nin yeni dizisi Yeni dizi Baş Belası yayın tarihi netleşti! Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı Baş Belası ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlıyor. Dizinin komedi ve gerilimi bir arada sunan farklı üslubu sosyal medyada da büyük ilgi görürken, yeni fragmanda psikolog İpek ve cinayet büro baş komiseri Şahin Kara'nın yollarının kesişmesine neden olan esrarengiz cinayete dair yeni ipuçları yer aldı. İşte merakla beklenen yeni dizi Baş Belası'ndan yeni fragman...
16.06.2021 12:29
- Son Güncelleme: 16.06.2021 12:32