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Yeni dizi Baş Belası yayın tarihi netleşti! Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir var... İşte yeni fragman

Atv'nin yeni dizisi Yeni dizi Baş Belası yayın tarihi netleşti! Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı Baş Belası ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlıyor. Dizinin komedi ve gerilimi bir arada sunan farklı üslubu sosyal medyada da büyük ilgi görürken, yeni fragmanda psikolog İpek ve cinayet büro baş komiseri Şahin Kara'nın yollarının kesişmesine neden olan esrarengiz cinayete dair yeni ipuçları yer aldı. İşte merakla beklenen yeni dizi Baş Belası'ndan yeni fragman...

16.06.2021 12:29 - Son Güncelleme: 16.06.2021 12:32
Yeni dizi Baş Belası yayın tarihi netleşti! Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir var...

YENİ DİZİ BAŞ BELASI YAYIN TARİHİ NETLEŞTİ!

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı 'Baş Belası'ndan ilk bölüm öncesi yeni bir fragman yayınlandı.

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Yeni dizi Baş Belası yayın tarihi netleşti! Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir var...

Yönetmenliğini Murat Onbul'un üstlendiği dizide, başroldeki İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'e deneyimli oyuncular Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk'un eşlik ediyor.

Yeni dizi Baş Belası yayın tarihi netleşti! Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir var...

Dizinin komedi ve gerilimi bir arada sunan farklı üslubu sosyal medyada da büyük ilgi görürken, yeni fragmanda psikolog İpek ve cinayet büro baş komiseri Şahin Kara'nın yollarının kesişmesine neden olan esrarengiz cinayete dair yeni ipuçları yer aldı.

Yeni dizi Baş Belası yayın tarihi netleşti! Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir var...

Yeni dizi Baş Belası yayın tarihi netleşti! Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir var...

BAŞ BELASI DİZİSİ KONUSU

Kendisini ailesine adayan İpek Gümüşçü yaşadıklarından sonra emniyette psikolog olarak çalışmaya başlar.

Yeni dizi Baş Belası yayın tarihi netleşti! Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir var...

Dizide çocukluk tutkusu olan polisliye merakı onu cinayet büro baş komiseri Şahin Kara'yla karşı karşıya getirecek. "Baş Belası" birbirine taban tabana zıt bu iki karakterin polisiye maceralarla süslü eğlenceli hikayelerini anlatacak.