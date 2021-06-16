Hızır’ın vedası Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a damga vurdu! Sezon finalinde nefes kesen sahne: Alpaslan firar etti
Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 199. bölümüyle sezon finali yaptı. Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen dizi, yine milyonları ekran başına kilitledi Başrolünü Oktay Kaynarca'nın üstlendiği EDHO sezon finalinde verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koydu. Çakırbeyli'nin tutuklandığı sahne ise izleyicileri ekran başına kilitlerken sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar…
Sahne kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Üzücü ama harika bir sezon finaliydi", "Hızır reisin vedası harika olmuş. Çok duygulandım, yeni bölümü sabırsızlıkla bekliyorum", "Eşkıya'ya yakışan ama oldukça hüzünlü bir sezon finali oldu", "Adamın vedası bile bir ayrı" yorumları yapıldı.