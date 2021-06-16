Hızır’ın vedası Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a damga vurdu! Sezon finalinde nefes kesen sahne: Alpaslan firar etti

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 199. bölümüyle sezon finali yaptı. Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen dizi, yine milyonları ekran başına kilitledi Başrolünü Oktay Kaynarca'nın üstlendiği EDHO sezon finalinde verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koydu. Çakırbeyli'nin tutuklandığı sahne ise izleyicileri ekran başına kilitlerken sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar…

16.06.2021 00:53 - Son Güncelleme: 16.06.2021 01:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





