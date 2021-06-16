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Hızır’ın vedası Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a damga vurdu! Sezon finalinde nefes kesen sahne: Alpaslan firar etti

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 199. bölümüyle sezon finali yaptı. Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen dizi, yine milyonları ekran başına kilitledi Başrolünü Oktay Kaynarca'nın üstlendiği EDHO sezon finalinde verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koydu. Çakırbeyli'nin tutuklandığı sahne ise izleyicileri ekran başına kilitlerken sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar…

16.06.2021 00:53 - Son Güncelleme: 16.06.2021 01:15
Hızır’ın vedası Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a damga vurdu! Sezon finalinde nefes kesen sahne: Alpaslan firar etti

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finaliyle izleyiciyle buluştu. Reyting rekortmeni dizinin yayınlanan 199. son bölümüne kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyan Hızır Çakırbeyli'nin tutuklandığı sahne damga vurdu.

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Hızır’ın vedası Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a damga vurdu! Sezon finalinde nefes kesen sahne: Alpaslan firar etti

Sahne kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Üzücü ama harika bir sezon finaliydi", "Hızır reisin vedası harika olmuş. Çok duygulandım, yeni bölümü sabırsızlıkla bekliyorum", "Eşkıya'ya yakışan ama oldukça hüzünlü bir sezon finali oldu", "Adamın vedası bile bir ayrı" yorumları yapıldı.

Hızır’ın vedası Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a damga vurdu! Sezon finalinde nefes kesen sahne: Alpaslan firar etti

Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde neler yaşandı? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın izleyicileri ekran başına kilitleyen sezon finali…

Hızır’ın vedası Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a damga vurdu! Sezon finalinde nefes kesen sahne: Alpaslan firar etti

199. BÖLÜM (SEZON FİNALİ) ÖZETİ
Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir.

Hızır’ın vedası Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a damga vurdu! Sezon finalinde nefes kesen sahne: Alpaslan firar etti

Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.