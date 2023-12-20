Türkiye'nin gündemine vuran pek çok olayı gündeme getiren Müge Anlı 'da geçtiğimiz yıllarda ele alınan bir olay herkesi hayrete düşürmüştü. Geçtiğimiz yıllarda Müge Anlı'ya katılan Mehmet ve Tuğba Aslanhan çifti, kanser hastası olan Tuğba'nın tedavi parasının çalındığı iddiasıyla soluğu Anlı'da almıştı.

Mehmet'in kardeşi Ömer'in tedavi parası olan 300 bin TL'yle kayıplara karıştığı olayda Ömer canlı yayına çıkmıştı. Ömer'in 17 Ekim 2022 tarihinde mahkeme kararı ile ismini Ezel dizisindeki Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı Ezel Bayraktar 'dan esinlenerek değiştirdiği ortaya çıkmıştı. Dizide de İmirzalıoğlu'nun hayat verdiği karakterin ilk adı da Ömer'di. Sonrasında Ezel Bayraktar olmuştu.

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OYUNCU OLMAK İÇİN YENGESİNİN PARASINI HARCADI

Müge Anlı'nın '300 bin TL'yi ne yaptın?' sorusuna 'kendim için harcadım. Hazıra dağ dayanmaz. Tatile de gittim Antalya'ya' diyen Ömer, oyuncu olma hayallerinin olduğunu ve bu parayı yatırım amaçlı kullandığını dile getirmişti. Ömer'in ayrıca Yalnız Kurt dizisinde de figüranlık yaptığı ortaya çıkmıştı. Ömer'in rahat söylemlerine dayanamayan Müge Anlı sonunda patlamış ve 'Ben şiddetten hoşlanmam ama sen tam dayaklıksın Ömer' demişti. Ömer Anlı'ya 'buyrun dövün Müge Hanım' diyerek karşılık vermişti.