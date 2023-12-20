Esra Erol'da romantik dakikalar| Dün bayıldı bugün barışmak istedi! 'Pırasa'ya tiki olan Muhammet Bey stüdyoya elinde gül ile gelince...

ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarından Esra Erol'da bu hafta yine çok konuşulacak bir olayla ekrana geldi. . Esra Erol'da programına katılan Muhammet bey, eşi Çiğdem Arslan'ın 30 kez evden kaçtığını ve barışmak istediğini söyleyerek programa katıldı. Kocasıyla yüzleşen Çiğdem Hanım, pırasa kelimesine karşı tikli olan eşini sürekli aynı kelimeyi söyleyerek bayılttı.Bugün ise stüdyoda romantik anlar yaşandı. Elinde gül ile stüdyoya gelen Muhammet Bey, eşi Çiğdem Hanım ile barışmak istedi. İşte bugüne damga vuran o anlar...