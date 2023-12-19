SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Galerileri

Esra Erol'da stüdyoyu hayrete düşüren olay: O sebzenin adını duyunca bayıldı

ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarından Esra Erol'da bu hafta yine çok konuşulacak bir olayla ekrana geldi. Esra Erol her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekranları başına kilitledi. Esra Erol'da programına katılan Muhammet bey, eşi Çiğdem Arslan'ın 30 kez evden kaçtığını ve barışmak istediğini söyledi. Programa katılan Çiğdem Arslan ise eşinin onu kızdırdığını dile getirerek o sebzenin adını söyledi. Bunu duyan Muhammet Arslan ise stüdyoda fenalaştı. İşte o videolar ve detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 21:28 Güncelleme 19 Aralık 2023, 21:39
Esra Erol’da stüdyoyu hayrete düşüren olay: O sebzenin adını duyunca bayıldı 1

ATV'nin reyting rekortmeni ödüllü programlarından 'Esra Erol'da', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Esra Erol’da stüdyoyu hayrete düşüren olay: O sebzenin adını duyunca bayıldı 2

Programa katılan Muhammet Arslan eşi Çiğdem Arslan'ın kendisini 30 kez terk ettiğini söyledi.

Esra Erol’da stüdyoyu hayrete düşüren olay: O sebzenin adını duyunca bayıldı 3

Çiğdem Arslan Zonguldak'ta olduğunu dile getirirken kendisinin şiddet uyguladığını, hiç çalışmadığını, sosyal medyaya çıplak fotoğraflarını atmakla tehdit ettiğini bu yüzden kendisinden ayrıldığını iddia etti.

SON DAKİKA