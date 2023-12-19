Esra Erol'da stüdyoyu hayrete düşüren olay: O sebzenin adını duyunca bayıldı

ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarından Esra Erol'da bu hafta yine çok konuşulacak bir olayla ekrana geldi. Esra Erol her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekranları başına kilitledi. Esra Erol'da programına katılan Muhammet bey, eşi Çiğdem Arslan'ın 30 kez evden kaçtığını ve barışmak istediğini söyledi. Programa katılan Çiğdem Arslan ise eşinin onu kızdırdığını dile getirerek o sebzenin adını söyledi. Bunu duyan Muhammet Arslan ise stüdyoda fenalaştı. İşte o videolar ve detaylar...