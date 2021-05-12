Yayın tarihi de belli oldu! Bozkır Arslanı Celaleddin gümbür gümbür geliyor! Kılıçlar çekilecek dünya devine meydan okuyacak

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin ilk bölümü için heyecanlı geri sayım başladı. Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman gibi pek çok tarihi projeye imza atan Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği yeni bir dizi ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Türkiye'de reyting rekorları kıran pek çok projeyi hayata geçiren Mehmet Bozdağ yeni tarihi dizisiyle çok konuşulacak. Harzemşahlar Devleti'nin son lideri Celaleddin Harzemşah'ın hayatını anlatan Bozkır Arslanı Celaleddin adlı dizi Türkiye'de de izleyici karşısında olacak. ATV ekranlarında sevenleriyle buluşacak Bozkır Arslanı Celaleddin'in yayın tarihi de belli oldu.

12.05.2021 22:30 - Son Güncelleme: 12.05.2021 22:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





