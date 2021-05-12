Yayın tarihi de belli oldu! Bozkır Arslanı Celaleddin gümbür gümbür geliyor! Kılıçlar çekilecek dünya devine meydan okuyacak
Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin ilk bölümü için heyecanlı geri sayım başladı. Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman gibi pek çok tarihi projeye imza atan Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği yeni bir dizi ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Türkiye'de reyting rekorları kıran pek çok projeyi hayata geçiren Mehmet Bozdağ yeni tarihi dizisiyle çok konuşulacak. Harzemşahlar Devleti'nin son lideri Celaleddin Harzemşah'ın hayatını anlatan Bozkır Arslanı Celaleddin adlı dizi Türkiye'de de izleyici karşısında olacak. ATV ekranlarında sevenleriyle buluşacak Bozkır Arslanı Celaleddin'in yayın tarihi de belli oldu.
Yayın tarihi de belli oldu! Bozkır Arslanı Celaleddin gümbür gümbür geliyor! Kılıçlar çekilecek dünya devine meydan okuyacak. Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi bozkırın şanlı hükümdarının hayatını aktaracak. Diriliş Ertuğrul, Mehmetçik Kut'ül Amare ve Kuruluş Osman dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ yine çok konuşulacak bir tarihi dizi projesine imza attı. Bozdağ Film imzalı Mendirman Celaleddin dizisi geçtiğimiz aylarda Özbekistan televizyonlarında izleyici karşısına çıktı ve heyecan dolu sahneleriyle tam not aldı. Bozkır Arslanı Celaleddin'in yayın tarihi de duyuruldu.