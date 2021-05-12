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Yayın tarihi de belli oldu! Bozkır Arslanı Celaleddin gümbür gümbür geliyor! Kılıçlar çekilecek dünya devine meydan okuyacak

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin ilk bölümü için heyecanlı geri sayım başladı. Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman gibi pek çok tarihi projeye imza atan Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği yeni bir dizi ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Türkiye'de reyting rekorları kıran pek çok projeyi hayata geçiren Mehmet Bozdağ yeni tarihi dizisiyle çok konuşulacak. Harzemşahlar Devleti'nin son lideri Celaleddin Harzemşah'ın hayatını anlatan Bozkır Arslanı Celaleddin adlı dizi Türkiye'de de izleyici karşısında olacak. ATV ekranlarında sevenleriyle buluşacak Bozkır Arslanı Celaleddin'in yayın tarihi de belli oldu.

12.05.2021 22:30 - Son Güncelleme: 12.05.2021 22:47
Yayın tarihi de belli oldu! Bozkır Arslanı Celaleddin gümbür gümbür geliyor! Kılıçlar çekilecek dünya devine meydan okuyacak

Yayın tarihi de belli oldu! Bozkır Arslanı Celaleddin gümbür gümbür geliyor! Kılıçlar çekilecek dünya devine meydan okuyacak. Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi bozkırın şanlı hükümdarının hayatını aktaracak. Diriliş Ertuğrul, Mehmetçik Kut'ül Amare ve Kuruluş Osman dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ yine çok konuşulacak bir tarihi dizi projesine imza attı. Bozdağ Film imzalı Mendirman Celaleddin dizisi geçtiğimiz aylarda Özbekistan televizyonlarında izleyici karşısına çıktı ve heyecan dolu sahneleriyle tam not aldı. Bozkır Arslanı Celaleddin'in yayın tarihi de duyuruldu.

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Yayın tarihi de belli oldu! Bozkır Arslanı Celaleddin gümbür gümbür geliyor! Kılıçlar çekilecek dünya devine meydan okuyacak

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN DİZİSİ GELİYOR

Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği Mendirman Celaleddin dizisi Özbekistan'da kısa sürede çok sevildi.

Yayın tarihi de belli oldu! Bozkır Arslanı Celaleddin gümbür gümbür geliyor! Kılıçlar çekilecek dünya devine meydan okuyacak

Yapılan son açıklamada Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin ATV ekranlarında yayınlanacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Yayın tarihi de belli oldu! Bozkır Arslanı Celaleddin gümbür gümbür geliyor! Kılıçlar çekilecek dünya devine meydan okuyacak

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi 21 Mayıs Cuma akşamı ATV ekranlarında ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.

Yayın tarihi de belli oldu! Bozkır Arslanı Celaleddin gümbür gümbür geliyor! Kılıçlar çekilecek dünya devine meydan okuyacak

CENGİZ HAN'IN TAKDİR ETTİĞİ KUMANDAN

Cengiz Han'ın "Keşke böyle bir oğlum olsaydı" diyerek saygısını dile getirdiği tek hükümdar olan, cesaretin ete kemiğe büründüğü, onurlu savaşçı Celaleddin Harzemşah'ın efsanevi hikayesinin anlatıldığı "Bozkır Arslanı Celaleddin" yakında atv ekranlarında olacak.