Bir Zamanlar Çukurova’da ortalık karıştı! Ümit Demir’i suçladı Fekeli Fikret’in peşine düştü
Bir Zamanlar Çukurova'da ortalık karıştı! Başrollerini Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış ve Kerem Alışık'ın paylaştığı, Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü için nefesler tutuldu. Son bölümüyle izleyicisinden tam not alan ve reytingleri alt üst eden dizinin, yeni bölüm fragmanları heyecanı kat kat arttırdı. Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova'nın 96. bölümünden ipuçları ise ortaya çıktı. İşte Bir Zamanlar Çukurova 96. Bölümde yaşanacak olaylar…
ÜMİT DEMİR'İ SUÇLADI! ŞİMDİ NE OLACAK?
Ümit kendine geldiğinde, başına gelenlerden Demir'i sorumlu tutar. Tahliye olacağını beklerken, Demir tekrar cezaevine döner. Kimsenin haberi yoktur ama aslında Demir'in evden ayrıldığında Ümit'in sapasağlam olduğunu Müjgan görmüştür. Üstelik Müjgan, Ümit'e olanları öğrenince Fikret'in yanından da ayrılacaktır.
FEKELİ FİKRET'İN PEŞİNDE!
Ümit olayının sorumlusunun Fikret olduğunu düşünen Fekeli, Mersin'e kadar izlerini takip edecektir. Ancak, Lütfiye ondan daha hızlı davranmıştır. Hatta Fikret'in de beklemeyeceği bir hızda, Lütfiye olayların içinde yerini alacaktır! Fekeli izlerini bulduğunda yaşanan gelişmeler, Fikret ile onu yine karşı karşıya getirecektir.
ŞERMİN YİNE KİMSEYİ İKNA EDEMİYOR AMA TÜM İPUÇLARINI TOPLUYOR
Ümit hastane olduğu sürece Sevda gözyaşları ile başından ayrılmaz. Şermin de elbette, tüm olan biteni, daha önce öğrendikleri ile birleştirecektir. Hatta cezaevine gidip Demir'e de anlatacaktır ama onun öğrendikleri ile henüz kimse ilgilenmeyecektir.