Geri sayım başladı! Bozkır Arslanı Celaleddin'in heyecanla beklenen ilk bölüm fragmanı yayınlandı!

İslam dünyasını içene sürüklendiği büyük bir iç savaş ve kaostan çıkarıp birleştirmeye çalışan, dünyayı kasıp kavuran Moğollara ilk mağlubiyeti tattıran ve onların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden "Bozkır Arslanı Celaleddin"in hikayesini anlatan dizinin yapım ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ üstlendi.