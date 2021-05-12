Geri sayım başladı! Bozkır Arslanı Celaleddin'in heyecanla beklenen ilk bölüm fragmanı yayınlandı!
Geri sayım başladı! Bozkır Arslanı Celaleddin'in heyecanla beklenen ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin merakla ve heyecanla beklenen dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in yayın günü ve tarihi netleşti. Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın, yönetmenliğini Kazakistanlı Nurgissa Almurat'ın yaptığı Türk-Özbek ortak yapımı dizi, 21 Mayıs'ta izleyicileriyle buluşacak! İşte detaylar…
12.05.2021 22:32
- Son Güncelleme: 12.05.2021 22:47
Türkiye'nin merakla beklediği ATV'nin yepyeni aksiyon dolu dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin' için geri sayım başladı. Dizinin senaristi ve yapımcısı Mehmet Bozdağ, dizi ile ilgili müjdeyi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.
DİZİ İLK BÖLÜMÜYLE 21 MAYIS'TA İZLEYİCİLERİYLE BULUŞACAK!
ATV'nin yepyeni dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk fragmanı yayınlandı. Dizinin ekranlara geliş tarihini ise yine senarist ve yapımcı Bozdağ aktardı. Aktarılan bu bilgilere göre dizi 21 Mayıs'ta izleyicileriyle buluşacak!
KURLUŞ OSMAN'IN YAPIMCISINDAN...
atv ve Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan çok konuşulacak yeni bir tarihi dizi daha geliyor.
"BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN"
Cengiz Han'ın "Keşke böyle bir oğlum olsaydı" diyerek saygısını dile getirdiği tek hükümdar olan, cesaretin ete kemiğe büründüğü, onurlu savaşçı Celaleddin Harzemşah'ın efsanevi hikayesinin anlatıldığı "Bozkır Arslanı Celaleddin" yakında atv ekranlarında olacak.
İslam dünyasını içene sürüklendiği büyük bir iç savaş ve kaostan çıkarıp birleştirmeye çalışan, dünyayı kasıp kavuran Moğollara ilk mağlubiyeti tattıran ve onların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden "Bozkır Arslanı Celaleddin"in hikayesini anlatan dizinin yapım ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ üstlendi.