Yayın tarihi belli oldu! Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt oyuncu kadrosunda bomba isimler var! Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Cihan Ünal...
Yayın tarihi belli oldu! Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt oyuncu kadrosunda bomba isimler var! İlk bölümüyle gösterime girmeye hazırlanan "Yalnız Kurt" Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. İşte bşrolü Cihan Ünal'ın üstlendiği Yalnız Kurt dizisinin oyuncu kadrosu ve yayın tarihi...
YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU!
Atv ekranlarında güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla 28 Ocak Cuma günü ilk bölümüyle gösterime girecek "Yalnız Kurt" Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt oyuncu kadrosunda bomba isimler yer alıyor.
Aksiyon dozu yüksek birinci bölüm tanıtımıyla büyük ilgi gören, afişiyle merak uyandıran dizinin oyuncu kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
TÜRKİYE'NİN YAKIN TARİHİNE IŞIK TUTACAK...
Yalnız Kurt bomba oyuncu kadrosu ile gümbür gümbür geliyor!
Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt için geri sayım sürerken, yayınlanan son fragman ise heyecanı daha da artırdı. Belli ki dizi başladıktan sonra mafya, derin devlet ve kripto ilişkiler üzerine çokça kafa yoracağız.