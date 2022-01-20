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Kardeşlerim 36. yeni bölüm fragmanı heyecanın dozunu iyice arttırdı: 'İlknur’dan Şengül'ü şaşırtan teklif!'

Kardeşlerim 36. yeni bölüm fragmanı heyecanın dozunu iyice arttırdı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları Atv'de ekranlara geliyor. Yayınlanan 36. yeni bölüm fragmanları ile izleyicide heyecanı arttıran Kardeşlerim dizisinde bu hafta neler olacak? İşte detaylar...

20.01.2022 14:03 - Son Güncelleme: 20.01.2022 14:03
Kardeşlerim 36. yeni bölüm fragmanı heyecanın dozunu iyice arttırdı: ’İlknur’dan Şengül’ü şaşırtan teklif!’

İLKNUR'DAN ŞENGÜL'Ü ŞAŞIRTAN TEKLİF!

Kardeşlerim 36. yeni bölüm fragmanı heyecanın dozunu iyice arttırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kardeşlerim 36. yeni bölüm fragmanı heyecanın dozunu iyice arttırdı: ’İlknur’dan Şengül’ü şaşırtan teklif!’

KARDEŞLERİM'DE BU HAFTA...

"Cam gibi gençlerdik, kırdılar keskinleştik."

Oğulcan, tutuklanma korkusuyla karşı karşıya kalırken, tüm ailesi de ona destek olmak için elinden geleni yapar.

Kardeşlerim 36. yeni bölüm fragmanı heyecanın dozunu iyice arttırdı: ’İlknur’dan Şengül’ü şaşırtan teklif!’

Oğulcan'ın içine düştüğü durum, okulun velileri tarafından büyük bir tepkiyle karşılanır.

Kardeşlerim 36. yeni bölüm fragmanı heyecanın dozunu iyice arttırdı: ’İlknur’dan Şengül’ü şaşırtan teklif!’

Akif ve Ayla, Suzan'a karşı sürpriz bir iş birliğine girişirler.

Kardeşlerim 36. yeni bölüm fragmanı heyecanın dozunu iyice arttırdı: ’İlknur’dan Şengül’ü şaşırtan teklif!’

Asiye ile Doruk arasındaki ipler iyice gerilirken, Orhan da tüm gücüyle, Oğulcan için iyi bir avukat tutmanın yollarını aramaktadır.

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