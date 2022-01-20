Kardeşlerim 36. yeni bölüm fragmanı heyecanın dozunu iyice arttırdı: 'İlknur’dan Şengül'ü şaşırtan teklif!'
Kardeşlerim 36. yeni bölüm fragmanı heyecanın dozunu iyice arttırdı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları Atv'de ekranlara geliyor. Yayınlanan 36. yeni bölüm fragmanları ile izleyicide heyecanı arttıran Kardeşlerim dizisinde bu hafta neler olacak? İşte detaylar...
20.01.2022 14:03
- Son Güncelleme: 20.01.2022 14:03
İLKNUR'DAN ŞENGÜL'Ü ŞAŞIRTAN TEKLİF!
Kardeşlerim 36. yeni bölüm fragmanı heyecanın dozunu iyice arttırdı.