Feci kaza! Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm 4. fragmanı yürekleri ağza getirdi! Saniye ve Gülten ölecek mi?

ZÜLEYHA İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'da pek çok kez aşkla sınanan Züleyha için yeni bir başlangıç yapma zamanı geldi!