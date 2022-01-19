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Feci kaza! Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm 4. fragmanı yürekleri ağza getirdi! Saniye ve Gülten ölecek mi?

Başrollerini Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol'un üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova'nın 120. bölüm 4. fragmanı yayınlandı. Altan Gördüm'ün oyuncu kadrosuna katılmasının ardından heyecanı doruklara çıkaran dizinin yeni bölüm fragmanı yürekleri ağza getirdi. Trafik kazası geçiren Saniye ve Gülten izleyicileri korkuttu. İşte 120. bölüm 4. fragmanı...

19.01.2022 23:14 - Son Güncelleme: 19.01.2022 23:15
Feci kaza! Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm 4. fragmanı yürekleri ağza getirdi! Saniye ve Gülten ölecek mi?

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 120. bölüm 4. fragmanı yayınlandı. Saniye ve Gülten'in geçirdiği trafik kazası yürekleri ağza getirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Feci kaza! Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm 4. fragmanı yürekleri ağza getirdi! Saniye ve Gülten ölecek mi?

120. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Yirmi yılını hapiste geçiren toprak ağası Haşmet Çolak, memleketi Çukurova'ya döner. Şimdi Haşmet Çolak için hem topraklarını hem itibarını geri alma zamanıdır. Yamanlarla geçmişe dayalı husumeti olan Çolak Ağa, hedefine Çukurova'nın hanımağası Züleyha'yı alır.

Feci kaza! Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm 4. fragmanı yürekleri ağza getirdi! Saniye ve Gülten ölecek mi?

ZÜLEYHA VE HAKAN'IN NİKAH GÜNÜ GELİP ÇATIYOR
İlişkileri ciddileşen Züleyha ve Hakan nikah tarihi alır ve evlilik hazırlıkları başlar. Davetiyeleri hazırlamaya koyulan Züleyha ve Hakan'ın bu kararı en çok Fikret'i etkiler. Lütfiye, nikah günü Züleyha'yı karşısına alıp konuşacakları olduğunu söyler.

Feci kaza! Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm 4. fragmanı yürekleri ağza getirdi! Saniye ve Gülten ölecek mi?

BETÜL, İNTİKAM PLANLARINI DEVREYE SOKUYOR
Züleyha'ya yaptıklarından sonra Çukurova'da barınamayan Betül, Hem Züleyha'dan hem Fikret'ten öcünü almak için kanının son damlasına kadar savaşmaya karar verir. Abdülkadir'in Fikret'e kumpas kurmak için montajladığı filmin kopyasını ele geçirmenin yolunu bulan Betül, Fikret'in başına büyük bir dert açar.

Feci kaza! Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm 4. fragmanı yürekleri ağza getirdi! Saniye ve Gülten ölecek mi?

ZÜLEYHA İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR!
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'da pek çok kez aşkla sınanan Züleyha için yeni bir başlangıç yapma zamanı geldi!

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