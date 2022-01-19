Feci kaza! Bir Zamanlar Çukurova 120. bölüm 4. fragmanı yürekleri ağza getirdi! Saniye ve Gülten ölecek mi?
Başrollerini Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol'un üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova'nın 120. bölüm 4. fragmanı yayınlandı. Altan Gördüm'ün oyuncu kadrosuna katılmasının ardından heyecanı doruklara çıkaran dizinin yeni bölüm fragmanı yürekleri ağza getirdi. Trafik kazası geçiren Saniye ve Gülten izleyicileri korkuttu. İşte 120. bölüm 4. fragmanı...
19.01.2022 23:14
- Son Güncelleme: 19.01.2022 23:15
Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 120. bölüm 4. fragmanı yayınlandı. Saniye ve Gülten'in geçirdiği trafik kazası yürekleri ağza getirdi.
BETÜL, İNTİKAM PLANLARINI DEVREYE SOKUYOR
Züleyha'ya yaptıklarından sonra Çukurova'da barınamayan Betül, Hem Züleyha'dan hem Fikret'ten öcünü almak için kanının son damlasına kadar savaşmaya karar verir. Abdülkadir'in Fikret'e kumpas kurmak için montajladığı filmin kopyasını ele geçirmenin yolunu bulan Betül, Fikret'in başına büyük bir dert açar.
ZÜLEYHA İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR!
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'da pek çok kez aşkla sınanan Züleyha için yeni bir başlangıç yapma zamanı geldi!