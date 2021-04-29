Savcı Bey şehit düştü! İşte zirvenin sahibi Kuruluş Osman'da son bölüme damga vuran Savcı Bey'in son sözleri...
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 56. son bölümü ile yine ekran başına kilitledi. Savcı Bey'in ölümü yürekleri dağladı! Kuruluş Osman, #Devletimizİçin etiketiyle sosyal medyanın da zirvesindeydi. Türkiye gündeminde zirvede yer alan ve dünya gündemine de giren Kuruluş Osman'ın 56'ncı bölümüne, Savcı Bey'in şehit düşmesi ve Osman Bey'in Togay ve Nikola'ya karşı kurduğu oyun damgasını vurdu. Savcı Bey, savaş sırasında Bizans komutanı Kalonoz tarafından sırtından hançerlenerek ağır yaralandı. Savcı Bey'in son sözleri izleyicilere duygusal anlar yaşatırken Savcı Bey, oğlu Ertuğrul ve eşi Lena Hatun'u Osman Bey'e emanet ettikten sonra kelime-i şahadet getirerek şehit oldu. İşte o anlar...
SAVCI BEY ŞEHİT DÜŞTÜ!
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman son bölümde yine heyecan zirvedeydi. İzleyici Savcı Bey'in ölümü ile duygusal anlar yaşadı. Son sözleri ile geceye damga vuran Kuruluş Osman'ın Savcı Bey'i şehit edildikten sonra dizide nelerin değişeceği merak ediliyor.
Alpleriyle birlikte Moğol ve Bizans'ın birleşik ordusunun karşısına çıkan Osman Bey, Togay'ın nökerlerini savaştan çekmesi ile avantaj sağladı. Togay'a vergi ödemeyi kabul ettiğini söyleyerek Bizans-Moğol ittifakını çökerten Osman Bey, Bizans birliklerini bozguna uğratırken, ağabeyi Savcı Bey'in Kalonoz tarafından hançerlenmesine engel olamadı.
Bozguna uğrayan Nikola; Bilecik, İznik ve Bursa tekfurlarından topladığı askerlerle toparlanırken; Malhun Hatun'un emrine uymayıp gazaya katılmasına bozulan Umur Bey, kızını kardeşinin yanına göndererek obadan sürmeye karar verdi. Anlaşmayı bozduğu için Nikola'nın obasına saldıracağını düşünen Umur Bey, Osman Bey'le görüşmek üzere Kayı Obası'na gitti. Osman Bey'in Togay'a karşı kurduğu oyunu açıkladıktan sonra, Umur Bey'in obasını korumak için Togay'a giderek Nikola'ya engel olmasını istedi.
Obasından sürülen Malhun Hatun, vedalaşmak üzere Kayı Obası'na gidince Osman Bey gitmesine engel olarak onu misafir etti. Vergi günü geldiğinde, Togay'ın elçileri Kayı Obası'na geldi. Elçinin küstah tavırlarına dayanamayan Osman Bey, oyunu bozdu ve vergiyi ödemeyeceğini söyleyerek Togay'a meydan okudu!