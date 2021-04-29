Savcı Bey şehit düştü! İşte zirvenin sahibi Kuruluş Osman'da son bölüme damga vuran Savcı Bey'in son sözleri...

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 56. son bölümü ile yine ekran başına kilitledi. Savcı Bey'in ölümü yürekleri dağladı! Kuruluş Osman, #Devletimizİçin etiketiyle sosyal medyanın da zirvesindeydi. Türkiye gündeminde zirvede yer alan ve dünya gündemine de giren Kuruluş Osman'ın 56'ncı bölümüne, Savcı Bey'in şehit düşmesi ve Osman Bey'in Togay ve Nikola'ya karşı kurduğu oyun damgasını vurdu. Savcı Bey, savaş sırasında Bizans komutanı Kalonoz tarafından sırtından hançerlenerek ağır yaralandı. Savcı Bey'in son sözleri izleyicilere duygusal anlar yaşatırken Savcı Bey, oğlu Ertuğrul ve eşi Lena Hatun'u Osman Bey'e emanet ettikten sonra kelime-i şahadet getirerek şehit oldu. İşte o anlar...

29.04.2021 11:06 - Son Güncelleme: 29.04.2021 11:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





