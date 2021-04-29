Kaderi belli oluyor fişi çekilecek iddiaları alevlendi! TV8 dizisi için mutlak son! Acun Ilıcalı'dan flaş karar...
Her hafta çarşamba günleri izleyicisiyle buluşan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ekranlara veda edecek iddiaları yeniden alevlendi. Son olarak kulislerde final sözlerinin konuşulması akılları karıştıran etkenlerden oldu. Acun Ilıcalı'dan flaş bir adım geldiği ve dizinin gelecek haftalarda ekranlara veda edeceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. O Ses Türkiye'nin yeni sezonu da başlayabileceği konuşulurken Acun Ilıcalı'nın bir dizinin üstünü çizdiği kulislerde konuşuluyor. Ayrıca Acun Ilıcalı'nın TV 8 yayın akışında bir aksaklık istemediğinden dizinin finaline karar verdiği iddia ediliyor. Ancak henüz bu konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.
Kaderi belli oluyor fişi çekilecek iddiaları alevlendi! TV8 dizisi için mutlak son! Acun Ilıcalı'dan flaş karar... Başrollerinde Demet Özdemir ve Engin Öztürk gibi ünlü isimlerin yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir için final iddiaları konuşuluyor. Final yapıyor iddialarının ortaya atılması kafaları karıştırdı. O Ses Türkiye'nin başlayacağı söylenirken nitekim yılbaşında da bunun sinyalleri verilmişti. Ancak bu programların başlaması yayın akışını sıkıntıya soktu. Bu akış TV 8'in yayın akışında değişim yapılacağı iddia edilmişti. Acun Ilıcalı'nın yeni sezonda O Ses Türkiye ve diğer programların yayın akışında sıkıntı olmasın diye Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin fişini çekeceği iddia ediliyor.