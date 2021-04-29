RAMAZAN İMSAKİYE
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Kaderi belli oluyor fişi çekilecek iddiaları alevlendi! TV8 dizisi için mutlak son! Acun Ilıcalı'dan flaş karar...

Her hafta çarşamba günleri izleyicisiyle buluşan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ekranlara veda edecek iddiaları yeniden alevlendi. Son olarak kulislerde final sözlerinin konuşulması akılları karıştıran etkenlerden oldu. Acun Ilıcalı'dan flaş bir adım geldiği ve dizinin gelecek haftalarda ekranlara veda edeceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. O Ses Türkiye'nin yeni sezonu da başlayabileceği konuşulurken Acun Ilıcalı'nın bir dizinin üstünü çizdiği kulislerde konuşuluyor. Ayrıca Acun Ilıcalı'nın TV 8 yayın akışında bir aksaklık istemediğinden dizinin finaline karar verdiği iddia ediliyor. Ancak henüz bu konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

29.04.2021 14:23 - Son Güncelleme: 29.04.2021 14:40
Kaderi belli oluyor fişi çekilecek iddiaları alevlendi! TV8 dizisi için mutlak son! Acun Ilıcalı'dan flaş karar...

Kaderi belli oluyor fişi çekilecek iddiaları alevlendi! TV8 dizisi için mutlak son! Acun Ilıcalı'dan flaş karar... Başrollerinde Demet Özdemir ve Engin Öztürk gibi ünlü isimlerin yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir için final iddiaları konuşuluyor. Final yapıyor iddialarının ortaya atılması kafaları karıştırdı. O Ses Türkiye'nin başlayacağı söylenirken nitekim yılbaşında da bunun sinyalleri verilmişti. Ancak bu programların başlaması yayın akışını sıkıntıya soktu. Bu akış TV 8'in yayın akışında değişim yapılacağı iddia edilmişti. Acun Ilıcalı'nın yeni sezonda O Ses Türkiye ve diğer programların yayın akışında sıkıntı olmasın diye Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin fişini çekeceği iddia ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kaderi belli oluyor fişi çekilecek iddiaları alevlendi! TV8 dizisi için mutlak son! Acun Ilıcalı'dan flaş karar...

O DİZİNİN FİŞİ ÇEKİLİYOR

Yılbaşı akşamı özel bir programla ekranlarda O Ses Türkiye'nin yeni sezonu da başlayabileceği konuşuluyor.

Kaderi belli oluyor fişi çekilecek iddiaları alevlendi! TV8 dizisi için mutlak son! Acun Ilıcalı'dan flaş karar...

Acun Ilıcalı'nın TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin üstünü çizdiği iddialar arasında yer aldı.

Kaderi belli oluyor fişi çekilecek iddiaları alevlendi! TV8 dizisi için mutlak son! Acun Ilıcalı'dan flaş karar...

TV8'de programların üst üste gelmesiyle birlikte, son zamanlarda düşen reytingleriyle beraber tüm gözler Doğduğun Ev Kaderindir dizisine çevrildi.

Kaderi belli oluyor fişi çekilecek iddiaları alevlendi! TV8 dizisi için mutlak son! Acun Ilıcalı'dan flaş karar...

Acun Ilıcalı'nın Doğduğun Ev Kaderindir dizisini final yapacağı iddia edildi.