Kaderi belli oluyor fişi çekilecek iddiaları alevlendi! TV8 dizisi için mutlak son! Acun Ilıcalı'dan flaş karar...

Her hafta çarşamba günleri izleyicisiyle buluşan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ekranlara veda edecek iddiaları yeniden alevlendi. Son olarak kulislerde final sözlerinin konuşulması akılları karıştıran etkenlerden oldu. Acun Ilıcalı'dan flaş bir adım geldiği ve dizinin gelecek haftalarda ekranlara veda edeceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. O Ses Türkiye'nin yeni sezonu da başlayabileceği konuşulurken Acun Ilıcalı'nın bir dizinin üstünü çizdiği kulislerde konuşuluyor. Ayrıca Acun Ilıcalı'nın TV 8 yayın akışında bir aksaklık istemediğinden dizinin finaline karar verdiği iddia ediliyor. Ancak henüz bu konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

29.04.2021 14:23 - Son Güncelleme: 29.04.2021 14:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





