Yarışmacı Tuğba düşman çatlattı! Sevenlerine müjdeyi verdi! "Şimdi siz düşünün..." Gelinim Mutfakta Aysun ve Tuğba birbirine girip diskalifiye olmuştu!
Gelinim Mutfakta isimli yarışma programında iki tarafta da sinirler gerildi ve yemekleri ocakta bırakıp birbirlerinin üstüne yürümeye başlayan gelinleri reji ekibi zor ayırdı! Aysun ve Tuğba'nın yarışmadan diskalifiye edilmesinin ardından yarışmacılardan Tuğba sevenlerine müjdeyi verdi...
Gelinim Mutfakta isimli yarışma programı her gün yüz binlerce kişi tarafından heyecanla takip ediliyor. Nursel Ergin'in sunumuyla yayımlanan yemek yarışmasında bir gelin haftanın sonunda 5 bileziğin sahibi oluyor. 4 gelinin 4 kayınvalidesiyle yarıştığı yemek yarışmasında bugün olayların ardı arkası kesilmiyor. Tuğba ve Aysun arasında gerilim arttı. Programın başarılı isimleri arasında yaşanan kavganın önüne geçilemeyince, iki isme diskalifiye kararı alınmıştı. Yarışmacı Tuğba ise yaptığı paylaşımla rest çekti. İşte detaylar...
Canım arkadaşlarım hepinizin muhteşem mesajları beni çok mutlu ediyor 🦋ne güzel kalplerde taht kurmuşum o kadar çok mutluyum ki çünkü izleyen herkes mücadelemi gördü ama bende bi yere kadar yapabiliyorum işte varlığınız benim bana destek oldu 👍🏻 yorumlarınızı hepsini okuyorum ve mutlu oluyorum kızınız kardeşiniz gibi sahip çıkıyorsunuz çok teşekkür ederim ☺️ tefc ailesi çok 🖤
GELİNİM MUTFAKTA TUĞBA ERURUL KİMDİR?
Tuğba Erurul, 22 Ağustos 2022 tarihinde Gelinim Mutfakta yarışmasının beşinci sezonuna katılan dört yarışmacıdan biridir. Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Tuğba Erurul, aslen Sivaslı olan yarışmacı Balıkesir Gönen'de büyümüştür. Yarışmaya Bandırma'dan katılıyor. Muhesebecilik yapan yarışmacı 3.5-4 yıllık evlidir. Tuğba Erurul 3 yıl önce eşi vefat eden kaynanası Gönül Erurul ile yaşamaktadır.
GELİNİM MUTFAKTA HANGİ GÜN SAAT KAÇTA?
Gelinim Mutfakta programı her Pazartesi saat 13:00'da Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşmaktadır. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı programın formatında ise gelinler ve kayınvalideler beraberdir. Her gün belirlenen bir yemeği gelinler yapar ve kayınvalideler ile tadım yaparak gelinlerinin yaptığı tabağı bulmaya çalışırlar. 5 puanı kendi gelinlerine vermek için tadım yaparlar. Toplam puanlara bakılarak çeyrek altının sahibini bulurlar.