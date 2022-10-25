Yarışmacı Tuğba düşman çatlattı! Sevenlerine müjdeyi verdi! "Şimdi siz düşünün..." Gelinim Mutfakta Aysun ve Tuğba birbirine girip diskalifiye olmuştu!

Canım arkadaşlarım hepinizin muhteşem mesajları beni çok mutlu ediyor 🦋ne güzel kalplerde taht kurmuşum o kadar çok mutluyum ki çünkü izleyen herkes mücadelemi gördü ama bende bi yere kadar yapabiliyorum işte varlığınız benim bana destek oldu 👍🏻 yorumlarınızı hepsini okuyorum ve mutlu oluyorum kızınız kardeşiniz gibi sahip çıkıyorsunuz çok teşekkür ederim ☺️ tefc ailesi çok 🖤