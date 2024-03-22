Yarım kalmış bir aşk hikayesi yeniden yazılabilir mi? ATV'den bir bomba dizi daha: Yaban Çiçekleri gümbür gümbür geliyor!

İlk tanıtımı ile dikkatleri üzerine çeken ve sosyal medyanın gündemine giren Yaban Çiçekleri için geri sayım heyecanı başladı. Başrollerinde Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin ve Serhat Teoman'ın paylaştığı dizi, Pazartesi akşamı atv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. "Yarım kalmış bir aşk hikayesi aynı heyecanla yeniden yazılabilir mi?" sloganıyla tanıtımı heyecan yaratan dizi tanıtımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, Yaban Çiçekleri dizisi ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, ATV'nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler...