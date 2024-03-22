İlk tanıtımı ile dikkatleri üzerine çeken ve sosyal medyanın gündemine giren Yaban Çiçekleri için geri sayım heyecanı başladı. Başrollerinde Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin ve Serhat Teoman'ın paylaştığı dizi, Pazartesi akşamı atv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. "Yarım kalmış bir aşk hikayesi aynı heyecanla yeniden yazılabilir mi?" sloganıyla tanıtımı heyecan yaratan dizi tanıtımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, Yaban Çiçekleri dizisi ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, ATV'nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler...
ATV'de Yaban Çiçekleri dizisi 25 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle ATV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Çekimleri İstanbul'da başlayıp Ayvalık'ta devam eden dizi aşka, hayata ve yeni başlangıçlara dair yüreklere dokunacak.
Acı bir kaybın yıllar sonra bir araya getirdiği Kılıç (Akın Akınözü) ve Ela'nın (Aslıhan Malbora) yeniden kendilerinden saklanan gerçeklere, aileleri arasındaki engellere rağmen aşklarına sahip çıkma mücadelesini anlatıyor.
1.BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Osman Fevzi ve Nurten Ataman'ın evlilik yıldönümü yemeği için herkes Ataman'ların evinde toplanır.