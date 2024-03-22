Öldü sandığı oğluna Esra Erol'da kavuştu! Film değil gerçek! Canlı yayında gözyaşları sel oldu...

ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol'da bu hafta da ilgiyle izlendi. Reyting rekortmeni program Esra Erol'da, bugün yaşananlar izleyenlerin kalbine dokundu. Anne Fatma Arat, gözyaşları içinde "12 yaşındaki oğlum İ.K. 4 gün önce kayboldu. Hiç bir yerde bulamıyorum." diyerek Esra Erol'dan yardım istedi. Yayına ihbar yağdı, Esra Erol'un ekibi harekete geçti. Büyük gizem dakikalar içinde çözüldü! Esra Erol 4 gündür kayıp olan İ.K'yı yalnızca dakikalar içinde buldu! Anne oğulun kavuşmasında stüdyoda gözyaşları sel oldu.